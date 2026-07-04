El papa reclama a Europa asumir su responsabilidad en política migratoria: "Los muertos en el Mediterráneo son víctimas de decisiones tomadas y omitidas"

El papa León XIV deposita una ofrenda floral en una tumba durante una parada en el cementerio local de Lampedusa

Los detalles El pontífice asevera que tanto la isla de Lampedusa como la de Linosa "se encuentran en un camino peligroso" y asegura que "Europa tiene la capacidad de afrontar la crisis migratoria de modo orgánico, insertando los primeros auxilios en un plan estratégico de larga duración".

El papa León XIV visitó la isla italiana de Lampedusa y, en su homilía, destacó que las muertes en el Mediterráneo son consecuencia de decisiones tanto tomadas como omitidas. Comparó la situación con la parábola del buen samaritano, criticando la corrupción, la exclusión y el miedo que generan prejuicios. Subrayó que problemas como la indiferencia y el lucro a costa del sufrimiento ajeno agravan la crisis. Agradeció a los habitantes de Lampedusa por su solidaridad y llamó a Europa a asumir su responsabilidad histórica y cultural, proponiendo una estrategia integral para gestionar la migración y evitar que las personas se vean forzadas a emigrar.

El papa León XIV ha visitado este sábado la isla italiana de Lampedusa, como ya hiciera en 2013 su antecesor el papa Francisco, y desde allí ha lanzado un mensaje sobre los miles de muertos intentando cruzar el mar Mediterráneo. Para el pontífice, son víctimas tanto de "decisiones tomadas" como de "decisiones omitidas".

Durante la homilía de la misa celebrada en la isla italiana, el papa ha trazado un paralelismo entre la parábola evangélica del buen samaritano y la actual crisis humanitaria en el Mediterráneo: "El desinterés por el bien común y la corrupción en los lugares de proveniencia, un sistema económico mundial que genera pobreza y exclusión, el miedo que fomenta prejuicios y desprecio".

De hecho, ha añadido que también contribuyen "el pensamiento de que estos problemas no nos competen, los cálculos criminales de quien se lucra a costa del drama de otros, el paso lento y difícil de una mera gestión de las emergencias a la elaboración de políticas orgánicas y compartidas".

"He venido a agradecerles, hermanos y hermanas de Lampedusa, por la proximidad que muchos entre ustedes han decidido ejercitar", ha comentado. El obispo de Roma ha asegurado que Lampedusa y la vecina Linosa "se encuentran en un camino peligroso, como el que bajaba de Jerusalén a Jericó, donde no solo han visto uno, sino a miles de seres humanos caídos en manos de bandidos que los despojan de todo".

"El mar se ha quedado con los otros, aquellos que no han conseguido llegar a donde esperaban. Sin embargo, sentimos su presencia, que nos interpela tanto como la de aquellos que han desembarcado, necesitados de atención y ayuda", ha apuntado.

Llamamiento a Europa

Durante su discurso, el pontífice ha reclamado a Europa asumir su "equivalente responsabilidad" histórica y cultural para afrontar la migración con una estrategia de largo alcance.

"Por su posición geográfica y por su estructura institucional, Europa tiene la capacidad de afrontar la crisis de modo orgánico, insertando los primeros auxilios en un plan estratégico de larga duración, que sea capaz de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y, al mismo tiempo, trabajar por el desarrollo, de tal forma que nadie se vea obligado a emigrar", ha defendido.

A su juicio, ese esfuerzo corresponde "a las instituciones públicas, pero también a toda la sociedad civil y a la Iglesia".

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