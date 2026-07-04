Fujimori, proclamada oficialmente presidenta de Perú tras las acusaciones de fraude electoral: "Estamos para resolver los problemas"

Los detalles La candidata de Fuerza Popular se convierte en la novena jefa de Estado del país tras vencer en las elecciones por apenas 49.641 votos.

Keiko Fujimori ha sido proclamada como la nueva presidenta electa de Perú tras vencer a Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio, convirtiéndose en la novena jefa de Estado en una década. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, anunció los resultados, destacando la participación de 35 fórmulas presidenciales y el compromiso de las instituciones electorales. Fujimori, quien ganó por un margen del 0,27%, ha prometido diálogo y transparencia en su gobierno. Líderes internacionales como Pedro Sánchez y Lula da Silva han felicitado a Fujimori, expresando su intención de fortalecer la cooperación con Perú.

Keiko Fujimori ya es nueva presidenta electa de Perú. Así lo ha proclamado el Jurado Nacional de Elecciones, después de que la candidata de Fuerza Popular haya vencido en la segunda vuelta de los comicios del 21 de junio a Roberto Sánchez. Se convierte así en la novena jefa de Estado en apenas una década.

"Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidente de la República en las elecciones generales de 2026", ha afirmado Roberto Burneo, presidente del JNE, en un acto celebrado en la sede del máximo ente electoral del país.

Una vez leídos los resultados, Burneo ha proclamado a Fujimori "presidenta dela República, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente para el periodo 2026-2031".

En su comparecencia, Burneo ha recordado que los resultados son "la voluntad soberana de millones de peruanos que mediante el sufragio han decidido libremente quién conducirá el destino de la República durante el próximo periodo constitucional".

"Estas elecciones han representado uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales de Perú. Han participado 35 fórmulas presidenciales y el desarrollo de dos jornadas electorales que demandaron el compromiso permanente de las instituciones electorales y de miles de personas que, desde distintas responsabilidades, han trabajado con el propósito de garantizar el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas", ha señalado.

Apenas un 0,27% de diferencia

De esta manera, Fujimori se convierte en jefa de Estado tras sus derrotas en 2011, 2016 y 2021 después de superar por 49.641 votos a su rival. Porcentualmente, la diferencia fue de apenas un 0,27%.

"Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo Gobierno", ha expresado Fujimori, quien ha manifestado también su "profundo agradecimiento" a sus votantes.

Ante los medios, la ya presidenta peruana ha afirmado que no van a esperar "ni un minuto más para resolver los problemas del país y tomar decisiones". Fujimori ha indicado que va a intensificar el diálogo con las autoridades regionales y locales, empresarios, trabajadores y con todo "el que quiera aportar a Perú más allá de banderas y colores políticos", prometiendo "absoluta transparencia" en el proceso.

Además, ha recalcado que el país "no comienza cada cinco años", por lo que ha asegurado que van a intensificar las buenas prácticas y proyectos que sí han dado resultados para mantenerlos y fortalecerlos. "Lo que hace bien al país debe preservarse sin importar quién lo inició. Será un principio de nuestro Gobierno, construir sobre lo bueno y corregir todo lo que no ha funcionado", ha expuesto.

Sánchez da la enhorabuena a Fujimori

Una vez conocido el resultado, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha felicitado a Keiko Fujimori tras su victoria. "Enhorabuena por tu victoria. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático", ha expresado en redes.

"España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades", ha remarcado.

En la misma línea se ha mostrado la Unión Europea en sus felicitaciones, en las que han expresado el interés en "colaborar con la nueva administración" y en "profundizar aún más en el diálogo político".

"Tras la proclamación oficial de los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, la UE felicita a Keiko Fujimori por su elección como presidenta", han señalado.

Por su parte, Lula da Silva ha deseado "mucho éxito" a Fujimori en "la importante tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo". "Cuente con Brasil para construir juntos una Sudamérica más próspera, integrada, democrática y soberana", ha añadido.

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