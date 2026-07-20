Así ha sido la emotiva despedida de Josep Pedrerol en 'Jugones'

El presentador ha finalizado su último programa reuniendo a todo el equipo en el plató.

"Ha sido un placer"

Tras 13 años, más de 3.000 programas y unos datos de audiencia impresionantes, Josep Pedrerol se ha despedido este lunes de Jugones.

Y lo ha hecho reuniendo a todo su equipo en el plató para concluir el programa, dejando una imagen muy emotiva.

"Empezamos con dudas y con miedos, y al final hemos hecho un programa maravilloso", ha señalado el periodista.

Edición, realización, producción, redacción... todos y cada uno de los trabajadores de Jugones cerramos una etapa increíble en un programa referencia en todo el mundo. Qué bonito ha sido.