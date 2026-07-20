Trump dice que Netanyahu "no será arrestado" si en septiembre acude a la ONU en Nueva York

Los detalles En un mensaje en su red Truth Social, Trump defendió a su estrecho aliado, que según él, "lucha con la República Islámica de Irán", responsable de muertes de manifestantes iraníes y soldados estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "no será arrestado" en el país, en respuesta a las declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien consideraba esa posibilidad basándose en una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI). Trump defendió a Netanyahu, destacando su lucha contra Irán, y criticó a quienes, según él, llevaron a Irán a una situación de violencia. Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, calificó a Netanyahu de "criminal de guerra", mientras que el primer ministro israelí desestimó la amenaza, acusando al alcalde de apoyar a Hamás. Netanyahu, quien busca la reelección, planea dirigirse a la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "no será arrestado" en ningún lugar del país, después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera que estudia esa posibilidad si el mandatario hebreo asiste a cita de la ONU en septiembre con base en la orden de arresto emitida por Corte Penal Internacional (CPI) contra él.

"Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia, mientras se encuentre en EEUU", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social donde defendió a su estrecho aliado, que según él, "lucha con la República Islámica de Irán", responsable de muertes de manifestantes iraníes y soldados estadounidenses.

El republicano insistió en que "los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes" al concluir su publicación, en la que no se refirió explícitamente a las palabras de Mamdani ni mencionó al político.

La advertencia de Trump llega después de que el demócrata socialista de 34 años dijera el pasado sábado a The New York Times que está en una "conversación activa" con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad para que la Policía neoyorquina detenga al mandatario.

Imagen de archivo de Donald Trump y Netanyahu.

A Netanyahu no le preocupan las amenazas

El primer alcalde musulmán de la Gran Manzana reiteró que Netanyahu es un "criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional" en relación a lo que la ONU ha calificado de "genocidio" en Gaza. Durante su campaña el año pasado, el joven político declaró al mismo rotativo que ordenaría el arresto de Netanyahu si este visitaba la ciudad.

Por su parte, el primer ministro israelí respondió a Mamdani afirmando que no le preocupaba su amenaza, y acusó al alcalde de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla una parte significativa de Gaza.

Netanyahu, quien busca la reelección en Israel, aseguró este domingo que el neoyorquino busca "desviar la atención pública de sus errores". El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, dijo en un comunicado que Netanyahu "se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de la ONU y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos".

La CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto internacional contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población palestina.

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