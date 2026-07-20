Trump impone aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá

Los detalles La medida entrará en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá, medida que entrará en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. Sí afectarán, en cambio, a bienes que hasta ahora estaban protegidos de impuestos a la importación por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

La medida amenaza con desatar una nueva etapa de inestabilidad económica, con el riesgo de elevar la inflación y deteriorar aún más las relaciones entre dos países cuyos vínculos comerciales habían estado estrechamente integrados antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

El acuerdo comercial, firmado en 2020, expiró recientemente y abrió un nuevo proceso de negociación que podría prolongarse hasta 2036. El funcionario añadió que Trump también ha pedido a sus asesores que estudien la posibilidad de imponer nuevos aranceles a Canadá por el impacto de los incendios forestales canadienses en la calidad del aire de Estados Unidos.

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