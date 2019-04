México mantiene la esperanza en los rescates tras el terremoto: "Sabes que te amo, no me voy a mover hasta que salgas"

Los equipos de rescate llegan hasta una mujer, viva de milagro. Apenas tiene espacio. Le cuentan que su padre la espera fuera. Lograron sacar a Ivonne después de 24 horas. En otro edificio, un hombre también está atrapado y su hermana trata de que mantenga la esperanza: "Sabes que te amo, y que no me voy a mover de aquí hasta que salgas".

En la escuela Enrique Rébsamen no descansan un segundo. Han hablado con una niña que sigue viva, como asegura un miembro de los equipos de rescate: "Ella nos dice que se llama Frida". Pero no hay ningunos padres buscando a una niña que se llame Frida, así que han pedido a familiares de cualquier niña desaparecida aquí que contacten. Pero no logran alcanzar a los niños y hay pequeños derrumbes que han paralizado por ahora las tareas.

Han salido a la luz más imágenes del colegio tras el terremoto. Las escenas son dramáticas. Gente que llega preocupada a buscar a los niños y encuentran a algunos muy pequeños a los que logran sacar, por suerte, sanos y salvos.