Una jueza bloquea la ampliación de competencias de las deportaciones 'express' de la Administración Trump

La jueza Jia Cobb del Tribunal de Distrito en Washington DC ha bloqueado la aplicación "ampliada" de las deportaciones 'express' promovida por el Gobierno de Donald Trump. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional ha intentado acelerar las expulsiones de migrantes, utilizando incluso legislación del siglo XVIII. Cobb destacó que esta medida se ha extendido más allá de los arrestos cerca de la frontera, afectando a quienes llevan tiempo en el país. La jueza advirtió que, de no limitarse, esta práctica podría aplicarse a cualquier persona, incluso ciudadanos, sin una defensa adecuada. En mayo, el Tribunal Supremo ya había fallado contra la 'Ley de Enemigos Extranjeros', favoreciendo más tiempo para la defensa de los migrantes.

La jueza del Tribunal de Distrito en Washington DC, Jia Cobb, ha bloqueado la aplicación "ampliada" que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado realizando de las deportaciones 'express' con el objetivo de expulsar a migrantes del país norteamericano de forma más rápida.

Desde la llegada por segunda vez de Trump a la Casa Blanca a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha buscado la manera de acelerar las expulsiones de migrantes del país, e incluso se ha valido de legislación del siglo XVIII para reducir los procesos de deportación.

Sin embargo, tal y como ha afirmado la jueza Cobb, esta figura legal ha sido utilizada por el Ejecutivo estadounidense de manera "ampliada", pasando de operar contra quienes eran arrestados cerca de la frontera o poco después de cruzarla a ser aplicada contra quienes "hace mucho que llegaron al país".

En este sentido, la magistrada ha subrayado que si esta aplicación se extiende sin un límite concreto, podría ser interpuesta contra cualquier persona, incluso nacionales estadounidenses, solo con la acusación del Gobierno de haber entrado al país ilegalmente. De esta forma, el proceso legal quedaría reducido y estarían privados "de cualquier oportunidad significativa de refutar sus acusaciones". "Afortunadamente, eso no está contemplado en la ley", reza la sentencia.

Ya en mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló contra la 'Ley de Enemigos Extranjeros', que permitía acelerar las deportaciones de migrantes, y dictaminó que los extranjeros debían tener más tiempo para defenderse de los avisos de expulsión.