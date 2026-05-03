El doble riesgo del pueblo iraní: la represión de los ayatolás y la guerra con EEUU e Israel

Los detalles Donald Trump prometió la "liberación" a los ciudadanos iraníes, pero la realidad es que dos meses después no hay ni rastro de ella y no parece estar incluida en las conversaciones de paz.

En una cárcel iraní, presos políticos han grabado clandestinamente una canción de resistencia antes de su ejecución, simbolizando su protesta contra el régimen ayatolá. Estos seis hombres son parte de los muchos que han sido ahorcados desde el inicio de la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel. Nazanín Armanian, analista política, sugiere que el régimen utiliza las ejecuciones para reducir costos y liberar espacio en las cárceles. Las protestas en Irán han sido brutalmente reprimidas, con miles de detenciones y muertes. A pesar de las promesas de Donald Trump, el pueblo iraní sigue enfrentando represión y bombardeos.

En una cárcel iraní unos presos políticos se han grabado de forma clandestina entonando una canción de la resistencia. "He jurado sobre mi sangre que el trono del tirano se hará añicos", cantaban. Es su última protesta antes de su ejecución. Porque el pueblo de Irán no solo ha estado sufriendo durante semanas los bombardeos estadounidenses e israelíes, sino que también tienen que lidiar con la represión del régimen ayatolá.

Los seis hombres que aparecen en el vídeo forman parte de la veintena de presos que Irán ha ahorcado desde el inicio de la guerra ilegal lanzada por Estados Unidos e Israel. "Además de la pedagogía del terror, lo que quiere con las penas de muerte es que no pueden dar una vez al día comida a decenas de miles de presos políticos. Entonces, mejor matarlos, que es más barato. Y luego, lo que quiere hacer, además, es vaciar las cárceles para los nuevos ingresos", explica Nazanín Armanian, analista política iraní.

Irán ya reprimió salvajemente las protestas desatadas entre diciembre y enero, deteniendo a miles de personas, matando a otras tantas. "Alcanzaron también miles de detenidos, miles de personas muertas, ejecuciones arbitrarias, detenciones, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Y tras esas protestas comienza el conflicto de finales de febrero de 2026", recuerda Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional España.

El pueblo iraní, que lleva más de dos meses con el acceso a Internet bloqueado, está ahora en un doble riesgo: la represión del régimen y la guerra de Trump y Netanyahu: "Son miles de muertos, son miles de detenidos y son miles de personas que están bajo bombardeos del país que, precisamente, prometió ayudarles".

Porque, más de dos meses después, Donald Trump no ha cumplido su promesa. "La hora de vuestra libertad está cerca", dijo el primer día del conflicto. "En las negociaciones de Islamabad, se habla del programa nuclear", apunta la analista iraní. Porque acabar con la dictadura nunca fue uno de los objetivos del republicano.

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