Ahora

Treta pillada

318.000 euros defraudados gracias a los caracoles: la estafa realizada por algunos empresarios en Londres para no pagar impuestos

Los detalles En la capital inglesa, los propietarios tienen que pagar una tasa aunque tengan un edificio vacío salvo que su actividad económica sea agrícola, lo que ha provocado que hayan 'vendido' su oficina a una empresa fantasma de cría de caracoles.

Imagen de una caja de caracoles en uno de los edificios de Londres inspeccionados
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Londres tiene unos impresionantes rascacielos en su distrito financiero. Pero lo que se ha descubierto ahora es que algunos de esos edificios albergan 'granjas' de caracoles destinadas a la evasión de impuestos.

A orillas del río Támesis, entre imponentes rascacielos se erige la City de Londres. Uno de los centros financieros más importantes del mundo en el que ha ido floreciendo cada vez más un peculiar negocio para defraudar a Hacienda: la cría de caracoles.

En la capital inglesa, los propietarios tienen que pagar una tasa aunque tengan un edificio vacío. Muchos los mantienen así para especular con el valor del inmueble, pero eso les cuesta casi 70.000 euros al año.

Pero, para no pagarlos, se los 'alquilan' a una empresa fantasma de cría de caracoles porque una sociedad agrícola está exenta de pagar ese impuesto. "Los negocios investigados tienen el mismo dueño", explica una de los periodistas que ha destapado esta estafa.

El inquilino es siempre el mismo y el edificio pasa a convertirse, en teoría, en una granja. No obstante, cuando la Policía ha ido a inspeccionarlos se ha encontrado con cajas esparcidas por el suelo y a los animales abandonados a su suerte.

"Son estafadores viscosos y sin escrúpulos que intentan evitar el pago de tarifas comerciales", ha afirmado sobre el asunto Bassam Mahfouz, miembro laborista de la Asamblea de Londres.

El Ayuntamiento de Westminster calcula que con esta peculiar estafa han defraudado 318.000 euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez
  2. Toni González dimite como vicesecretario del PSOE en Valencia pero sigue como alcalde de Almussafes
  3. La hoja de ruta de Sánchez tras los escándalos: esquiva el ultimátum de Díaz y su comparecencia en el Congreso
  4. Cuenca se atreve a desmentir sus propios mensajes del día de la DANA: dice que están "descontextualizados" y que no sabía nada del ES-Alert
  5. Detienen a un cirujano plástico acusado de violar a una paciente anestesiada en un quirófano en Murcia
  6. Los 22 días de terror y muerte de 'la Matayayas' en Barcelona: así se dio caza a la asesina en serie Remedios Sánchez