318.000 euros defraudados gracias a los caracoles: la estafa realizada por algunos empresarios en Londres para no pagar impuestos

En la City de Londres, uno de los principales centros financieros del mundo, ha surgido un curioso método de evasión fiscal: la cría de caracoles. Los propietarios de edificios vacíos deben pagar una tasa anual de casi 70.000 euros, pero algunos optan por alquilarlos a empresas fantasma dedicadas a la cría de caracoles, ya que las sociedades agrícolas están exentas de este impuesto. La Policía ha descubierto que estos edificios, supuestamente convertidos en granjas, están abandonados. Bassam Mahfouz, miembro de la Asamblea de Londres, ha criticado a los responsables de esta estafa, que ha defraudado 318.000 euros al Ayuntamiento de Westminster.

Londres tiene unos impresionantes rascacielos en su distrito financiero. Pero lo que se ha descubierto ahora es que algunos de esos edificios albergan 'granjas' de caracoles destinadas a la evasión de impuestos.

A orillas del río Támesis, entre imponentes rascacielos se erige la City de Londres. Uno de los centros financieros más importantes del mundo en el que ha ido floreciendo cada vez más un peculiar negocio para defraudar a Hacienda: la cría de caracoles.

En la capital inglesa, los propietarios tienen que pagar una tasa aunque tengan un edificio vacío. Muchos los mantienen así para especular con el valor del inmueble, pero eso les cuesta casi 70.000 euros al año.

Pero, para no pagarlos, se los 'alquilan' a una empresa fantasma de cría de caracoles porque una sociedad agrícola está exenta de pagar ese impuesto. "Los negocios investigados tienen el mismo dueño", explica una de los periodistas que ha destapado esta estafa.

El inquilino es siempre el mismo y el edificio pasa a convertirse, en teoría, en una granja. No obstante, cuando la Policía ha ido a inspeccionarlos se ha encontrado con cajas esparcidas por el suelo y a los animales abandonados a su suerte.

"Son estafadores viscosos y sin escrúpulos que intentan evitar el pago de tarifas comerciales", ha afirmado sobre el asunto Bassam Mahfouz, miembro laborista de la Asamblea de Londres.

El Ayuntamiento de Westminster calcula que con esta peculiar estafa han defraudado 318.000 euros.

