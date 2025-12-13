Ahora

"Me siento cómodo"

Un refugio frente al horror: los niños gazatíes encuentran un oasis de paz en medio del caos gracias a la realidad virtual

El contexto En Gaza, algunos niños encuentran un breve refugio del horror de la guerra gracias a la realidad virtual. Una iniciativa local en un campo de refugiados utiliza la tecnología como terapia para aliviar el trauma psicológico de menores marcados por la violencia y la destrucción.

Los niños gazatíes encuentran un oasis de paz en medio del caos gracias a la realidad virtual.

En medio de una realidad devastadora en Gaza, la tecnología se ha convertido en una vía de escape para algunos niños palestinos. Gracias a una iniciativa local desarrollada en un campo de refugiados, la realidad virtual se utiliza como terapia para mejorar el bienestar psicológico de menores cuyas vidas han sido arrasadas por la guerra.

"La tecnología está presente en muchos niños, ya sean niños amputados por la guerra, heridos o expuestos", explica Lama Abu Dalal, oficial de comunicaciones de Gaza MedTech.

Para estos niños, cuya realidad diaria está marcada por la muerte, la destrucción y las cenizas, la realidad virtual les ofrece una bocanada de aire fresco y la posibilidad de aislarse, aunque sea por unos minutos, del desastre que los rodea. "Me siento cómodo, lo disfrutamos al usarlo", comenta uno de los niños.

Este pequeño 'oasis' de paz les permite recuperar, aunque solo sea por un instante, parte de la inocencia que la guerra les ha arrebatado. Una infancia rota por los bombardeos israelíes, que han afectado tanto a quienes sobreviven como a los muchos niños que han perdido la vida. Para ellos, la realidad virtual es, en muchos casos, la única opción para vivir algo que no sea dolor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el juez
  2. Toni González dimite como vicesecretario del PSOE en Valencia pero sigue como alcalde de Almussafes
  3. La hoja de ruta de Sánchez tras los escándalos: esquiva el ultimátum de Díaz y su comparecencia en el Congreso
  4. Cuenca se atreve a desmentir sus propios mensajes del día de la DANA: dice que están "descontextualizados" y que no sabía nada del ES-Alert
  5. Detienen a un cirujano plástico acusado de violar a una paciente anestesiada en un quirófano en Murcia
  6. Los 22 días de terror y muerte de 'la Matayayas' en Barcelona: así se dio caza a la asesina en serie Remedios Sánchez