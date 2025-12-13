Un refugio frente al horror: los niños gazatíes encuentran un oasis de paz en medio del caos gracias a la realidad virtual

El contexto En Gaza, algunos niños encuentran un breve refugio del horror de la guerra gracias a la realidad virtual. Una iniciativa local en un campo de refugiados utiliza la tecnología como terapia para aliviar el trauma psicológico de menores marcados por la violencia y la destrucción.

En Gaza, una iniciativa local en un campo de refugiados utiliza la realidad virtual como terapia para mejorar el bienestar psicológico de niños palestinos afectados por la guerra. La tecnología se convierte en una vía de escape para menores que enfrentan diariamente la muerte y la destrucción. Según Lama Abu Dalal de Gaza MedTech, la realidad virtual ofrece a estos niños un respiro del desastre que los rodea, permitiéndoles disfrutar de momentos de paz y recuperar parte de la inocencia perdida. En un entorno marcado por los bombardeos, esta herramienta es a menudo su única opción para experimentar algo más allá del dolor.

"La tecnología está presente en muchos niños, ya sean niños amputados por la guerra, heridos o expuestos", explica Lama Abu Dalal, oficial de comunicaciones de Gaza MedTech.

Para estos niños, cuya realidad diaria está marcada por la muerte, la destrucción y las cenizas, la realidad virtual les ofrece una bocanada de aire fresco y la posibilidad de aislarse, aunque sea por unos minutos, del desastre que los rodea. "Me siento cómodo, lo disfrutamos al usarlo", comenta uno de los niños.

Este pequeño 'oasis' de paz les permite recuperar, aunque solo sea por un instante, parte de la inocencia que la guerra les ha arrebatado. Una infancia rota por los bombardeos israelíes, que han afectado tanto a quienes sobreviven como a los muchos niños que han perdido la vida. Para ellos, la realidad virtual es, en muchos casos, la única opción para vivir algo que no sea dolor.

