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Irán y Taiwán: los dos escollos que podrían romper la renovada buena sintonía entre Trump y Xi

¿Por qué es importante? China ha estado de acuerdo con las principales exigencias de EEUU sobre Irán, el presidente Xi habría dicho a Trump que no va a entregar armas a Irán, pero que sí quiere seguir comprándoles petróleo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, durante el encuentro que celebraron en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín.
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Taiwán e Irán son los dos únicos escollos que podrían romper esa aparente idílica nueva relación entre Donald Trump y Xi Jinping. "Hablamos de Taiwán, hablamos mucho de Irán", ha contado el presidente de Estados Unidos (EEUU). Por su parte, el presidente chino ha dejado claro que Taiwán es una línea roja.

"[Xi] no quiere ver una lucha por la independencia porque eso sería una confrontación muy fuerte, y lo escuché", ha dicho el republicano. Trump ha asegurado que habrá buen entendimiento entre ambos, aunque acto seguido ha dicho que no se compromete a dejar de vender armas a Taiwán: "No me he comprometido en ningún sentido. Ya veremos qué pasa. Tomaré una decisión en el próximo período, que será bastante corto".

Más despejado parece tener EEUU el camino con Irán, ya que China ha estado de acuerdo con sus principales exigencias. "No queremos que tengan armas nucleares. Queremos que el estrecho permanezca abierto", ha manifestado Trump. El presidente Xi le habría dicho que no va a entregar armas a Irán, pero que sí quiere seguir comprándoles petróleo.

Por eso, cuando Trump culpó del bloqueo del estrecho de Ormuz a los iraníes, Xi lo matizó de manera amistosa. "Es curioso, bromeó. Dijo: 'Bueno, en cierto modo lo detuvieron y luego ustedes los detuvieron", ha revelado el estadounidense.

Buena sintonía y una cumbre histórica

Una buena sintonía con la que cierran una cumbre histórica. Según ha expresado Xi, "una visita que marca un hito" marcada por una adulación total y en la que Trump se ha olvidado de los aranceles. "Cerramos acuerdos comerciales fantásticos", ha asegurado el presidente estadounidense, para centrarse en los negocios y volver a casa con los deberes hechos.

Xi llegó a afirmar con anterioridad que EEUU está en declive y, ya de regreso a EEUU le han preguntado a Trump por ese declive, ante lo que ha replicado: "[Xi] ha dicho que lo que ha hecho el presidente Trump en los últimos 15-16 meses ha sido prácticamente un milagro". Y con ese "milagro" han cerrado una cumbre histórica.

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