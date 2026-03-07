De recibir un avión de 400 millones de Qatar al acuerdo billonario con Arabia Saudí: Trump 'regala' una guerra a sus socios del Golfo

Los detalles El republicano realizó una gira por Oriente Medio de la que salió, entre otras cosas, con un lujoso Boeing de la familia real qatarí en un regalo prohibido por la Constitución de EEUU.

Donald Trump ha intensificado el conflicto en Oriente Medio, afectando a sus aliados del Golfo. Qatar y Arabia Saudí han sido escenarios de ataques, a pesar de las relaciones amistosas que Trump mantenía con estos países durante su mandato. Recibió un lujoso avión 747 de la familia real qatarí, un regalo cuestionado por la Constitución de EE.UU. bajo el pretexto de que sería para la Fuerza Aérea. Además, firmó un acuerdo de un billón de dólares con Arabia Saudí para desarrollar inteligencia artificial y vender aviones F-35, ignorando la implicación saudí en el asesinato de un periodista. Ahora, Irán amenaza la región, y los aliados de Trump enfrentan el riesgo de una guerra que él ayudó a desencadenar.

Donald Trump ha llevado la guerra a sus socios del Golfo. A sus amigos y aliados de Oriente Medio. A esos países con los que sonreía mientras se hacía fotos y le agasajaban con regalos. Porque las bombas caen en Qatar. Porque los drones sobrevuelan Arabia Saudí. Porque él, en la Casa Blanca o en Mar-a-Lago, estaba hace no mucho de gira por la región recibiendo obsequios. Recibiendo incluso un 747.

Así salió de Qatar, con un avión de 400 millones que le regaló la familia real qatarí ante una oleada de críticas. Con una de las unidades más lujosas y exclusivas de Boeing en un obsequio prohibido por la Constitución de Estados Unidos al no poder recibir las autoridades federales regalos de Gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso.

Sí, de un lugar que Trump suele evitar en no pocas ocasiones y que esquivó en esa ocasión. Lo hizo argumentando que el avión se le iba a dar a la Fuerza Aérea y no a él a título individual. Así rezaba el análisis legal de Pam Bondi. Así expuso la fiscal general para poder eludir la prohibición de la propia Carta Magna estadounidense.

Una vez finalizado el mandato de Trump, el avión, usado como si fuera un nuevo Air Force One, pasaría a formar parte de la Biblioteca Presidencial del republicano y podrá disponer de él libremente.

Es lo que es. Es la pasta. Y la pasta es la pasta. Pasta como el acuerdo por valor de un billón de dólares firmado con Arabia Saudí sin que importase que Bin Salman ordenase matar a un periodista turco al que descuartizaron.

El acuerdo, firmado durante la visita del príncipe heredero saudí a la Casa Blanca, consistía en estrategia en inteligencia artificial para unir el potencial de ambos países, con suministro de semiconductores avanzados, desarrollo de aplicaciones de IA, creación y desarrollo de infraestructuras avanzadas en la materia, fomento de las capacidades nacionales y la ampliación de las inversiones de alto valor.

Durante la reunión, en la que Trump ha recibido a Bin Salman con honores de jefe de Estado, también han acordado la venta a Riad de los sofisticados aviones de combate F-35, fabricados por Estados Unidos, y un acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles.

Ahora, ambos países ven cómo Irán no les quita el ojo de encima. A pesar de esa decisión iraní de no bombardear más a los países de Oriente Medio, Arabia Saudí ha denunciado que han interceptado cuatro drones y un misil balístico procedente de la nación persa. En Dubái, mientras, informan de un "incidente menor".

Porque es la situación en la que se encuentra Oriente Medio tras los ataques de Trump y de Netanyahu. Porque es el conflicto al que EEUU e Israel han llevado a la región. A una que el republicano visitó en una especie de gira en la que no pararon de agasajarle con regalos y obsequios.

Ahora, sus aliados en el Golfo, sus socios y amigos en la zona, están en peligro. Están en riesgo por una guerra que les ha llevado y que puede destruirles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.