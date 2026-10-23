Trump defiende que "tiene derecho" a volver a presentarse a las elecciones en 2028 porque le "hicieron trampa" en 2020

Sí, pero... Trump ha cuestionado continuamente la legitimidad de las elecciones de 2020, pero análisis de expertos a los documentos desclasificados descartan que haya pruebas de fraude generalizado ni de que votos hubieran sido manipulados.

El expresidente Donald Trump afirmó que tiene derecho a postularse nuevamente a la presidencia, alegando que le hicieron "trampa" en las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden. Durante un mitin en Iowa, Trump insistió en que ha ganado tres veces la Presidencia y sugirió que podría buscar un tercer mandato, a pesar de que la Enmienda 22 lo prohíbe. Trump ha mantenido su postura de fraude electoral sin pruebas concluyentes, mientras intensifica su campaña de cara a las elecciones legislativas, con actos previstos en varios estados para apoyar a los candidatos republicanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que "tiene derecho" a presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales porque, sostuvo, le hicieron "trampa" en los comicios de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y volvió a insistir en que ha ganado tres veces la Presidencia.

"Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez", dijo Trump durante un mitin en Iowa, en referencia a las elecciones de 2020, en las que Biden obtuvo la victoria. El republicano ha bromeado en repetidas ocasiones con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque la Enmienda 22 de la Constitución prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces.

Trump ganó las elecciones de 2016 y 2024, pero perdió las de 2020, derrotada por Biden. Desde aquella derrota, Trump ha sostenido repetidamente que hubo fraude electoral, pese a que las impugnaciones judiciales no lograron demostrar irregularidades generalizadas que alteraran el resultado.

En julio, Trump volvió a cuestionar la legitimidad de las elecciones de 2020 durante un discurso televisado en el que presentó documentos desclasificados que, según afirmó, revelaban vulnerabilidades en el sistema electoral e injerencias extranjeras.

Sin embargo, revisiones de esos documentos realizadas por medios como FactCheck.org concluyeron que no aportaban pruebas de fraude generalizado ni de que votos hubieran sido manipulados para alterar el resultado de aquellos comicios.

El mandatario ha intensificado sus actos de campaña en las semanas previas a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener el control del Congreso. Tras sus mítines en Carolina del Norte y Iowa, Trump tiene previstos nuevos actos en Florida, Georgia, Michigan y Texas para movilizar el voto republicano y respaldar a los candidatos de su partido.

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