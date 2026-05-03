Los 'Dark Eagle', los misiles de 15 millones de dólares por unidad que EEUU planea utilizar en Irán

Los detalles Tienen un alcance de 2.780 kilómetros, pero deben utilizarse solo para blancos de alta prioridad como lo son los lanzadores de misiles balísticos iraníes, muy difíciles de destruir.

Estados Unidos está considerando el uso de los misiles hipersónicos 'Dark Eagle' en su ofensiva contra Irán si las conversaciones de paz fracasan. Estos misiles, aún no utilizados, son considerados los más sofisticados del arsenal estadounidense, con un costo de 15 millones de dólares cada uno y un alcance de 2.780 kilómetros. Aunque su producción es limitada debido a su alto costo, ofrecen una velocidad superior, siendo capaces de superar cinco veces la velocidad del sonido y son casi imposibles de interceptar. Sin embargo, Estados Unidos es cauteloso, pues un fallo podría revelar su tecnología a Irán. Además, busca enviar un mensaje a rivales como Rusia y China, que ya han desarrollado esta tecnología.

Estados Unidos, por si las conversaciones de paz acaban fracasando, quiere dar un paso más en su ofensiva contra Irán. Según Bloomberg, el Comando Central habría solicitado la aprobación para utilizar los llamados 'Dark Eagle', misiles hipersónicos de largo alcance que todavía no han utilizado pese a ser su misil más sofisticado.

¿Por qué no lo han hecho? Porque no estarían completamente listos. Además, son muy escasos. Estados Unidos tiene un número limitado de ellos porque cuesta muchísimo fabricarlos, unos 15 millones de dólares. De hecho, los expertos aseguran que es como fabricar un misil de diamantes.

Ahora bien, más allá de su valor, los 'Dark Eagle' suponen una gran mejora dentro del arsenal estadounidense. Tienen un alcance de 2.780 kilómetros, pero deben utilizarse solo para blancos de alta prioridad como lo son los lanzadores de misiles balísticos iraníes, muy difíciles de destruir.

"Lo que permiten es sostener velocidades mucho más elevadas que las de misiles del pasado. Superan cinco veces la velocidad del sonido y con maniobrabilidad. Resultan casi imposibles de interceptar para una defensa antimisil moderna, de tal manera que garantizan el impacto en un periodo de tiempo muy corto, que esa es la clave con Irán", explica Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', añadiendo la velocidad como otra mejora de estos misiles.

Otra de las razones por la que EEUU aún no los ha utilizado es que si, por ejemplo, no detona bien y alguno de sus componentes cae en suelo iraní, se desvelaría el gran secreto: su ingeniería. Por tanto, les podían robar esa idea. Y EEUU quiere estar completamente seguro de que van a funcionar, también para lanzar un mensaje a sus rivales estratégicos, Rusia y China, quienes sí han desarrollado ya esta tecnología.

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