Ahora

Un sinfín de ataques

Masacre en Gaza: un ataque en una panadería deja 11 muertos, algunos de ellos menores, y decenas de heridos

Los detalles Las bombas y las balas no son el único enemigo de Gaza, también lo es el hambre. Ya son 322, 121 niños, los gazatíes que han muerto por desnutrición, diez de ellos en las últimas 24 horas.

Ataque a una panadería de Gaza.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los gazatíes siguen viviendo el terror y la desesperación en sus calles. Desde que comenzó la ofensiva israelí contra territorio palestino tras los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, son miles las personas que han muerto en ataques o por desnutrición, entre ellos, un gran número de menores.

Un nuevo ataque israelí dejaba este sábado al menos 11 muertos, algunos de ellos niños, y decenas de heridos. En esta ocasión se ha atacado una panadería de la ciudad en la que se encontraban civiles.

Pero las bombas y las balas no son el único enemigo de Gaza, también lo es el hambre. Ya son 322, 121 niños, los gazatíes que han fallecido por desnutrición, diez de ellos en las últimas 24 horas.

En total, en toda la jornada han muerto 67 personas, 18 de ellas mientras intentaban recoger ayuda humanitaria en puntos de distribución.

Las 6 de laSexta

  1. "Fue aterrador, la gente gritaba, caía...": el pánico de los civiles ucranianos en el letal ataque de Rusia sobre Kyiv
  2. Golpe a los aranceles de Trump: un tribunal de EEUU dictamina que la mayoría son ilegales
  3. España pone "un plan sobre la mesa" e insta a la UE a tomar medidas para detener la guerra en Gaza: "Es el momento de pasar a la acción"
  4. A punto de acabar la pesadilla de los incendios que han arrasado más de 390.000 hectáreas en España: "El panorama es muy alentador"
  5. Hallan el cadáver de la española desaparecida en Indonesia
  6. Cortan la línea Madrid-Andalucía y evacúan a 210 pasajeros tras incendiarse un tren en Ciudad Real