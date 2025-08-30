Masacre en Gaza: un ataque en una panadería deja 11 muertos, algunos de ellos menores, y decenas de heridos

Los detalles Las bombas y las balas no son el único enemigo de Gaza, también lo es el hambre. Ya son 322, 121 niños, los gazatíes que han muerto por desnutrición, diez de ellos en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, tras los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, la situación es crítica, con miles de muertos, incluidos numerosos menores. Un reciente ataque israelí a una panadería dejó al menos once muertos, entre ellos niños, y decenas de heridos. Además de las bombas, el hambre es otro enemigo mortal en Gaza. Hasta ahora, 322 personas han muerto por desnutrición, incluidos 121 niños, con diez fallecidos en las últimas 24 horas. En total, 67 personas murieron en un solo día, 18 de ellas mientras buscaban ayuda humanitaria.

