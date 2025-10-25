El Gobierno venezolano retira el pasaporte al opositor Leopoldo López y abre un proceso judicial para quitarle la nacionalidad

Los detalles "La Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación" del documento, ha informado la vicepresidenta venezolana en redes sociales.

El Gobierno de Venezuela ha decidido retirar de inmediato el pasaporte del opositor Leopoldo López, quien reside en España, y ha iniciado un proceso judicial para revocar su nacionalidad. La vicepresidenta Delcy Rodríguez comunicó que el SAIME procederá con la anulación del pasaporte, mientras que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la retirada de la nacionalidad. Esta acción se justifica en el Artículo 130 de la Constitución venezolana, que exige a los ciudadanos defender la patria y su soberanía. Rodríguez acusa a López de promover una invasión militar y el bloqueo económico contra Venezuela. Desde 2020, López vive en España tras pasar casi siete años encarcelado en su país.

El Gobierno de Venezuela ha anunciado la retirada con efecto inmediato del pasaporte del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, residente en España, así como la apertura de un proceso judicial para la retirada también de la nacionalidad.

"La Cancillería y el SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte del susodicho mencionado", ha informado la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado en redes sociales.

El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López, según ha indicado la vicepresidenta venezolana, quien ha señalado que la petición se ampara en el Artículo 130 de la Constitución venezolana, que señala que los nacionales del país "tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación".

Así, Rodríguez ha denunciado "su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros".

"El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional", ha manifestado.

Leopoldo López vive en España desde octubre de 2020, después de pasar casi siete años encarcelado en Venezuela, y ha defendido abiertamente en diversas ocasiones una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, un escenario que considera "absolutamente legítimo" teniendo en cuenta el "golpe de Estado" que, en su opinión, perpetró Maduro en las elecciones de julio de 2024.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.