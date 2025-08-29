Ahora

Genocidio en Gaza

Éxodo masivo en Gaza: los múltiples ataques israelíes obligan a los ciudadanos a abandonar sus hogares

Los detalles Aunque muchos de los ciudadanos no tienen claro a dónde ir, saben con toda seguridad que sea donde sea "hay muerte". Aún así, ya han comenzado a recoger lo poco que les queda para emprender su viaje.

Gazatíes huyendo de Gaza.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los múltiples ataques israelíes a Ciudad de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 han causado más de 63.000 muertos en un contexto de terror y de desidia. Los gazatíes han visto sus calles totalmente arrasadas y tras los multiples bombardeos a los que han sido sometidos, muchos de ellos han decidido marcharse y huir al sur.

"No sé dónde ir. El Ejército ha lanzado panfletos, proyectiles y artefactos explosivos", asegura uno de los ciudadanos que ya recogen lo poco que les queda para abandonar sus hogares.

Sin embargo, aunque no tienen claro a dónde ir, saben con toda seguridad que sea donde sea "hay muerte". La desesperación ha llegado a tal punto que la única opción es irse.

"El dron llegó esta mañana, abrió fuego y dijo: 'Salgan, están en un lugar peligroso'. Nos vimos obligados a irnos. No queremos irnos", revela otra habitante.

Aunque la idea de muchos es marchar hacia el sur, algunos son conscientes de que sus heridas jamás les permitirán recorrer ese camino, motivo por el que están obligados a permanecer en Gaza, entre armas y bombardeos.

Mientras, el Ejército de Benjamín Netanyahu ha puesto en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra Gaza. "No estamos esperando. Hemos iniciado operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la ciudad", indica el portavoz Avichai Adrai.

"Intensificaremos nuestros ataques y no dudaremos hasta que recuperemos a todos los secuestrados y Hamás sea desmantelado a nivel militar y gubernamental", ha apuntado en sus redes sociales.

