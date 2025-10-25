Ahora

Nueva misión

España envía a Jordania dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

Los detalles En las aeronaves, que ya han despegado de Torrejón, viajan un total de 12 personas que "velarán por la salud y la seguridad del pasaje durante el traslado".

Avión del Ejército del AireAvión del Ejército del AireEuropa Press
El Ministerio de Defensa ha confirmado el despegue de dos aviones del Ejército del Aire rumbo a Jordania, con la misión de evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos a los que se atenderá en España.

"Miembros de la Unidad Médica de Evacuación, Ala 31 y Ejército del aire preparan una nueva aeroevacuación médica de niños gazatíes gravemente enfermos. Un A400 sale desde Torrejón con un equipo de 12 personas que velarán por la salud y la seguridad del pasaje durante el traslado", han compartido en redes sociales.

En el mismo hay cuatro miembros de la UME, que "garantizan el tratamiento y el seguimiento del vuelo", expresan en otra publicación en X.

El Gobierno repite así una operación que ya llevó a cabo en verano, cuando evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamiento médico.

En 2024, Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.

En un lugar que sigue bajo el asedio israelí a pesar del alto el fuego. Las FDI han derruido en las últimas horas varios edificios residenciales al este de Jan Yunis, y las autoridades del enclave afirman que han matado al menos a cuatro palestinos en las últimas 48 horas.

Mientras, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha pedido a Israel que permita la entrada de suministros de invierno y refugio que permanezcan en sus almacenes de Jordania y Egipto bloqueados para la población de Gaza, en previsión de que en las próximas semanas bajen las temperaturas.

"A medida que se acerca el invierno en Gaza, las personas necesitan cada vez más refugio y calor. Los materiales de refugio y los suministros de invierno para las familias desplazadas están almacenados en los almacenes de UNRWA en Jordania y Egipto", lamentó la agencia

