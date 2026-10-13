Marruecos cambia Pegasus por Predator: así tensa la cuerda con España con acciones en la zona gris

Los detalles Si bien ambas herramientas sirven para espiar el teléfono de una persona, Predator no necesita de la acción del usuario para infectar su dispositivo.

El rey Felipe VI fue informado por parte del Gobierno de que buques marroquíes llevaban invadiendo de forma persistente y deliberada las aguas ceutíes durante la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Desde Moncloa, insisten en que todo era puntual, a pesar de haberse repetido mucho. A estas informaciones conocidas este martes se suma el apunte que ha realizado el experto en geoestrategia y director de 'The Political Room', Yago Rodríguez.

Durante el programa de Al Rojo Vivo ha desvelado que las incursiones navales no fueron lo único que ocurrió. De hecho, explicaba que Marruecos también usó otros elementos como la guerra electromagnética y la inteligencia de señales para recopilar masivamente información. Todo ello, acompañado por el uso de herramientas cibernéticas. Concretamente, el llamado: nuevo Pegasus, Predator.

De esta manera, cabe sospechar que Marruecos podría haber cambiado Pegasus por algo aún más peligroso. De hecho, todo apunta a que dos periodistas marroquíes habrían sido espiados con este sistema días después de la invasión de Ceuta. Si bien ambos instrumentos sirven para espiar el teléfono de una persona, presentan diferencias.

Diferencias entre Pegasus y Predator

Con Pegasus, el dueño del teléfono tenía que dar un click, mediante el envío de un vídeo, un link o una foto, y este pinchaba por curiosidad; su teléfono quedaba infectado. Ahora bien, eso ya no hace falta en Predator, porque con esta herramienta el teléfono queda afectado aunque el usuario de este no haga nada. Algo que sucede, por ejemplo, con la visualización de un determinado anuncio en una web o con la conexión a algunas redes telefónicas.

Una vez infectado, pueden oír todo lo que capte el micrófono, leer tus mensajes de WhatsApp, así como ver tus fotos y documentos. Y es más, Pedrator sabrá dónde está y por dónde se ha movido.

¿Qué es la zona gris?

Se trata de ataques que se enmarcan dentro de la conocida como zona gris, es decir, en la que se enmarcan todos los ataques que ocurren entre la paz perfecta y la guerra.

Así se ataca en la zona gris

En este sentido, Rodríguez ha contado dos ejemplos concretos. Por un lado, la perturbación de señales, la cual logra que las torres telefónicas dejen de funcionar durante unas horas. Algo que se consigue lanzando al aire muchas ondas que distorsionan la señal telefónica.

Por otro lado, la inteligencia de señales. En este sentido, Marruecos ha intentado captar información de radares españoles. Algo que es muy importante, porque España tiene en Ceuta el programa de guerra electrónica más potente, siendo este un punto fundamental para nuestra inteligencia en una zona básica como es la del estrecho.

Así es como Marruecos tensa la cuerda mediante estas acciones en zona gris. En concreto, siendo sabedores de que un error de cálculo podría desembocar en un conflicto armado con España.

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