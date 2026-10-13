Yago Rodríguez analiza la "invasión naval" marroquí en Ceuta los días 30 y 31 de julio: "Es una de las evidencias más claras que tenemos"

El director de 'The Political Room' analiza la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas españolas durante la crisis de Ceuta y sostiene que fue una acción planificada. Además, apunta a detalles que, asegura, aún no han salido a la luz.

Yago Rodríguez, experto en geoestrategia y director de 'The Political Room', analiza la trascendencia de la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas los días 30 y 31 de julio, en el contexto de los acontecimientos registrados en Ceuta.

Rodríguez considera que se trata de "una de las evidencias más claras que tenemos" y aporta detalles que, asegura, no se habían publicado hasta ahora. En concreto, destaca la presencia del buque insignia del rey Mohamed VI, que, según explica, habría regresado de Estados Unidos, donde había realizado una escala, para dirigirse directamente a Ceuta.

"Normalmente, cuando mandas un buque a Estados Unidos y regresa tras cruzar el Atlántico, lo habitual es que entre en puerto para realizar tareas de mantenimiento y otras operaciones. Este no: se va a Ceuta, curiosamente", señala.

El experto rechaza definir los acontecimientos como una invasión o una entrada masiva y sostiene que se trató de una acción preparada y planificada por Marruecos, que, a su juicio, fue más allá de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma.

"Cuando nuestros marinos llegaron por primera vez a Ceuta el mismo día de la acción, de lo que para mí es un ataque, se encontraron con una situación complicada, en la que las lanchas marroquíes se adentraban en el mar territorial y mantenían una actitud agresiva", explica.

Rodríguez subraya que estos episodios no terminaron inmediatamente, sino que, según su relato, continuaron hasta el 3 de agosto. "Muestra de que no hay arrepentimiento por parte de Marruecos es que esa actitud prosiguió hasta el día 3 de agosto. Por tanto, de arrepentimiento, nada: siguieron haciéndolo", afirma.

Además, asegura que durante la noche continuó entrando gente en Ceuta y cuestiona la rapidez de la respuesta de las autoridades marroquíes. "No hubo una reacción tan rápida como se ha afirmado por parte de las autoridades marroquíes", sostiene.

Por último, Rodríguez adelanta que todavía quedan aspectos por esclarecer sobre aquellos acontecimientos. "Hay más cosas que todavía no han salido y que habrán de salir", concluye.

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