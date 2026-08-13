Colombia restringe la entrada de equipos de rescate extranjeros tras el terremoto: solo EEUU, Israel, Ecuador y El Salvador

Los detalles En su primera rueda de prensa, el director de la UNGRD, David Tamayo, anunció que Colombia recibirá equipos de rescate de cuatro países aliados del Gobierno, una decisión que justificó por sus estándares internacionales y autonomía operativa.

El Gobierno colombiano ha autorizado la llegada de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel para apoyar las labores tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país. David Tamayo, director de la UNGRD, informó que estos equipos relevarán a los rescatistas colombianos agotados por el trabajo continuo. La coordinación para la llegada de estos grupos ya está en marcha. En medio de esta situación, se ha generado una polémica sobre la gestión de la ayuda internacional, con críticas hacia el Gobierno por supuesta preferencia a gobiernos afines. El canciller Omar Bula negó estas acusaciones, mientras el expresidente Gustavo Petro cuestionó la presencia de equipos extranjeros, advirtiendo sobre los límites de la cooperación internacional. La llegada de ayuda internacional coincide con un momento crítico en las operaciones de rescate, debido al agotamiento de los recursos humanos nacionales.

El Gobierno colombiano anunció este miércoles que permitirá la entrada en el país de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel para reforzar las labores de salvamento tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes.

El recién nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, informó en su primera rueda de prensa que los equipos internacionales llegarán para relevar a los rescatistas colombianos, que trabajan sin interrupción desde el momento del sismo.

La evolución de la emergencia, señaló Tamayo, hace prever que será necesario establecer relevos ante el "agotamiento" de los recursos humanos nacionales. "Va a haber necesidad de hacer relevos" en los equipos de búsqueda y rescate, afirmó.

El director de la UNGRD indicó que la llegada de estos grupos de apoyo internacional ya está en proceso de coordinación, aunque no precisó cuándo se incorporarán ni cuántos efectivos participarán en las labores de rescate.

Tamayo subrayó que los equipos extranjeros cumplen "estándares internacionales" y cuentan con las certificaciones de sus respectivos países y de organismos especializados. Además, defendió su incorporación por tratarse de "grupos de rescate totalmente autónomos, que no van a demandar recursos adicionales a las administraciones municipales", según explicó.

El anuncio se produce después de que varias brigadas internacionales comenzaran a movilizarse hacia las zonas afectadas. Equipos de rescatistas mexicanos llegaron este miércoles por la mañana a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, una de las zonas más golpeadas por el terremoto. México ha enviado además 58,5 toneladas de ayuda humanitaria, mientras El Salvador también ha remitido asistencia.

Por su parte, el grupo mexicano de rescatistas Topos de Tlatelolco anunció que finalmente no se desplazará a Colombia al no haber recibido una solicitud oficial del Gobierno para participar en las labores de emergencia.

Petro cuestiona la gestión de la ayuda internacional

La decisión del Gobierno se produce en medio de la polémica sobre la gestión de la asistencia extranjera. Algunos sectores han cuestionado a la Administración de Abelardo de la Espriella por, supuestamente, priorizar la ayuda procedente de gobiernos afines.

El canciller colombiano, Omar Bula, rechazó esas acusaciones y aseguró que el Ejecutivo está aceptando la ayuda internacional "sin ninguna consideración política o ideológica". Además, afirmó que el Gobierno mantiene un contacto permanente con agencias y organismos de Naciones Unidas para coordinar los ofrecimientos de asistencia.

El expresidente Gustavo Petro se sumó a la polémica con un mensaje publicado en X, en el que cuestionó la presencia de equipos extranjeros y advirtió sobre los límites de la cooperación internacional.

"Si no hay permiso del Senado ni del Consejo de Estado, la colaboración se convierte en invasión y derecho a matar colombianos que no lo confiere ningún país decente del mundo", escribió Petro. El exmandatario añadió: "Nosotros no nacimos para prostituirnos sino para ser libres y cualquier colombiano o colombiana tiene derecho a defenderse de una invasión".

La llegada de equipos internacionales se produce mientras las operaciones de rescate entran en una fase especialmente crítica, con los equipos nacionales sometidos a jornadas ininterrumpidas de trabajo y la llamada 'ventana de vida' para encontrar supervivientes cada vez más reducida.

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