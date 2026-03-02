Los mapas de 48 horas de Furia Épica: así desataron EEUU e Israel la guerra contra Irán

El contexto La operación comenzó a primera hora de la mañana del sábado con incesantes columnas de humo que se abrieron paso en Teherán. Poco después, Trump anunció que "el Ejército estadounidense" había iniciado "importantes operaciones de combate".

Este sábado por la mañana, Estados Unidos e Israel iniciaron una operación militar conjunta contra Irán, denominada 'Furia Épica' por Trump y 'Operación Rugido del León' por Netanyahu. Desde el portaaviones Gerald Ford y Tel Aviv, se bombardearon múltiples objetivos iraníes. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses y contra Israel, desafiando su sistema de defensa. Washington desplegó su maquinaria militar, incluyendo bombarderos B2, y logró eliminar al ayatolá Jamenei. Trump celebró la muerte del líder iraní, destacando la colaboración con Israel. Mientras, en Irán, la población salió a las calles para celebrar el suceso.

Incesantes columnas de humo se abrieron paso este sábado por la mañana en Irán y, con ellas, dio comienzo la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. "El Ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán", anunció Donald Trump.

De esta forma, la llamada operación 'Furia Épica' de Trump --y bautizada por Netanyahu como 'Operación Rugido del León'-- estaba ya en marcha. Desde la costa hebrea, el buque insignia de Estados Unidos Gerald Ford, y desde Tel Aviv bombardearon de forma masiva múltiples objetivos e instalaciones militares del régimen.

Ataques de Israel y EEUU a Irán

En respuesta, Irán lanzó una andanada de misiles y drones, atentando primero contra cuatro bases militares estadounidenses en la región, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y después contra Israel, con los que Teherán puso a prueba la cúpula de hierro israelí, que era incapaz de frenar todos los envites.

Respuesta de Irán sobre Israel

Acabar con Jamenei, uno de los principales objetivos

Por su parte, Washington decidió desplegar en esta operación toda su maquinaria militar, incluidos dos bombarderos B2 que habrían salido desde Misuri cargados con bombas pesadas para atentar contra el programa de misiles balísticos iraníes. Además, consiguieron uno de sus principales objetivos: matar al ayatolá Jamenei.

"Una de las personas más malvadas del mundo ha muerto. No es justicia solo para el pueblo de Irán, sino también para los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo a las que ha asesinado o mutilado", anunció el presidente de EEUU en su red Truth Social, donde expresó: "Jamenei no ha podido evadir nuestra inteligencia ni tampoco nuestros sofisticados sistemas de rastreo". "En estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han muerto junto a él han podido hacer nada", subrayó.

La CIA llevaba meses estudiando los movimientos del líder supremo, e incluso informaron de una reunión clave en la que iba a participar este sábado en Teherán.

Mientras, en las calles, el pueblo iraní comenzó a salir a las calles para celebrar esta exitosa operación, antes incluso de que un presentador de la televisión estatal iraní confirmara entre lágrimas la muerte de Jamenei. "Tras toda una vida de lucha incesante e incansable, el líder e imán de los musulmanes, su eminencia el ayatolá Alí Hoseiní Jamenei, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al Supremo Reino Celestial", declaró el presentador, visiblemente emocionado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.