Las continuas explosiones aterrorizan a los españoles atrapados en Oriente Medio: "Escuchamos un bombardeo y salimos corriendo"

Los detalles El cierre del espacio aéreo ha dejado a miles de españoles atrapados, tanto a quienes volvían de vacaciones como a los que viven allí, pero quieren salir de la zona, ya que sientes los bombazos muy cerca.

Como un animal acorralado, Irán arremete contra sus vecinos en el Golfo Pérsico. Este lunes, ha bombardeado el principal puerto de Baréin, dejando cuantiosos daños materiales. Mientras, las continuas explosiones aterrorizan a los 30.000 españoles atrapados en la región.

Es el caso de Cristina y Manuel, malagueños varados en un crucero con 5.000 personas en Dubái. "En el cielo vimos cuatro estelas de humo y yo vi un fogonazo", cuenta Manuel, quien destaca que su abuelo, con el que viajó, "tiene marcapasos y diabetes". Por su parte, Cristina expresa que están "protegidos, pero con la incertidumbre de qué puede pasar".

Ellos deberían haber regresado este domingo a España desde Qatar, pero el cierre del espacio aéreo lo ha impedido, al igual que le ha ocurrido a Jaime en Doha, quien relata que a las "7:30 horas" han escuchado "un bombardeo" y han "salido corriendo de la habitación". "¿En qué momento soy una exagerada si estoy escuchando bombas en la piscina?", se pregunta, por su parte, Ofelia, otra de las españolas atrapadas.

Por su parte, José Ángel, guía turístico de 30 compatriotas en Dubái, lamenta apenas puede hablar con la Embajada y no llega el mensaje deseado. "Me gustaría escuchar un mensaje de tranquilidad de nuestro país de que vamos a volver", señala.

Sin posibilidad de repatriación

Mientras, el ministro de Exteriores ha estimado este lunes que hay 30.000 los españoles que están en Oriente Medio que no tienen "posibilidad de repatriación" por el momento. "La situación es complicada porque el espacio aéreo está cerrado, por lo que no pueden ni aterrizar ni despegar vuelos", ha subrayado José Manuel Albares.

Además, los 20.000 militares españoles en Oriente Próximo también sufren las consecuencias, aunque se encuentran bien. "Estamos en un seguimeinto permanente y siempre orgullosos del papel que están realizando nuestros militares", ha expresado al respecto la ministra Robles.

