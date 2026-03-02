Israel e Irán cruzan sendas oleadas de misiles en las últimas horas que dejan ya más de 550 muertos

Los detalles Las fuerzas israelíes aseguran que solo atacan objetivos claves del régimen. Sin embargo, la masacre a una escuela de niñas desmonta esa afirmación. Ya son más de 150 las menores que han muerto en ese ataque.

Tras 48 horas de intensos ataques, las bombas continúan golpeando Teherán, con Israel intensificando su ofensiva sobre Irán. Junto a Estados Unidos, han atacado 131 localidades iraníes. Según el portavoz militar israelí, más de 100 aviones de combate han atacado infraestructuras clave del régimen iraní. Las explosiones nocturnas han afectado a la sede de radiodifusión, interrumpiendo la transmisión televisiva. Edificios residenciales y el hospital Gandhi han sido destruidos. La Media Luna Roja informa de al menos 555 muertos. Donald Trump insta a la rendición del régimen iraní, mientras Israel defiende que solo atacan objetivos estratégicos, aunque el ataque a una escuela de niñas contradice esta afirmación.

Se han cumplido 48 horas de ataques y las bombas siguen golpeando el corazón de Teherán, después de que Israel haya intensificado este lunes su ofensiva sobre Irán. Junto a Estados Unidos, han atacado ya 131 estados del país. El portavoz militar israelí ha señalado al respecto que "más de 100 aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron simultáneamente cuarteles generales clave de la infraestructura del régimen iraní".

Las explosiones tampoco han cesado durante la noche. Una que ha tenido lugar muy cerca de la sede de radiodifusión de la República Islámica, ha provocado que se tenga que cortar la transmisión de la televisión. Además, edificios residenciales, comisarias y el hospital Gandhi han quedado totalmente destrozados tras una noche de terror en la capital.

Según la Media Luna Roja, al menos 555 personas han perdido la vida en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido al régimen de los Ayatolás que se rinda: "Insto a la Guardia Revolucionaria, al ejército iraní y a la Policía a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrentarán a una muerte segura", ha advertido el republicano.

Mientras, Israel asegura que solo ataca objetivos clave del régimen, como la central nuclear de Natanz, bombardeada, según ellos, esta mañana de nuevo tras el ataque de Estados Unidos en junio. Sin embargo, la masacre a una escuela de niñas iraníes no corrobora esa versión. Ya son más de 150 las menores que han perdido la vida en ese ataque.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.