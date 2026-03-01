"Bebió la dulce bebida del martirio y se unió al Supremo Reino Celestial": un presentador de la televisión iraní anuncia entre lágrimas la muerte de Jamenei

Los detalles El periodista de canal estatal, visiblemente emocionado, confirmó el fallecimiento del "líder e imán de los musulmanes" tras "toda una vida de lucha incesante e incansable".

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha fallecido, según anunció un presentador de la televisión estatal iraní entre lágrimas, iniciándose un periodo de 40 días de luto. La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado su muerte y ha prometido una venganza "dura y decisiva" contra Estados Unidos e Israel, responsables del ataque en el que también murieron el comandante de la Guardia Revolucionaria y familiares de Jameneí. La ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel ha dejado más de 200 muertos y ha provocado una respuesta iraní contra varios países aliados de EE. UU. El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de emergencia, mientras Trump considera que la muerte de Jameneí podría facilitar una solución diplomática.

Un presentador de la televisión estatal iraní ha informado entre lágrimas del fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, y ha declarado durante un informativo que el país entrará en un periodo de 40 días de luto.

Visiblemente emocionado, el periodista ha expresado que "tras toda una vida de lucha incesante e incansable, el líder e imán de los musulmanes, su eminencia el ayatolá Alí Hoseiní Jamenei, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al Supremo Reino Celestial", confirmando así la muerte de Jamenei, después de que Trump asegurase en Truth Social que el "malvado" ayatolá había sido eliminado. "No es solo justicia para Irán, también para los que ha asesinado", defendió el presidente de EEUU.

Irán promete venganza

Asimismo, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado este domingo la muerte de su líder y ha prometido venganza con un castigo "duro y decisivo" a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EEUU e Israel, quienes, a su vez, anunciaron más ataques contra el país persa.

"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", ha señalado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado, tras lo que el cuerpo militar de élite ha advertido de que la nación iraní se vengará y "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable".

Además, Irán también ha confirmado este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según ha informado la televisión estatal 'Press TV,' que no ha ofrecido más detalles sobre la muerte de esos dos altos cargos.

La hija, el nieto y el yerno de Jamenei también murieron

También la hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, ha destacado la agencia de noticias 'Fars', afín a la Guardia Revolucionaria.

El presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado horas antes la muerte Jameneí, quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país.

Tras los anuncios de los fallecimientos, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo de la nación. Estas tres personas se harán cargo del "periodo de transición" tras la muerte de Jameneí, indicó este domingo la agencia estatal 'IRNA'.

Por su parte, Trump considera que la muerte del ayatolá Jameneí podría facilitar el camino hacia una solución diplomática con el país persa. "Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente", afirmó durante una entrevista con 'CBS' retransmitida en EEUU.

Mientras tanto, el hijo mayor y heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, Reza Pahlavi, asegura en un editorial publicado en 'The Washington Post' que pretende adoptar un papel decisivo en el proceso de transición en Irán. "Muchos iraníes, a menudo a pesar de las balas, me han pedido que lidere esta transición. Me impresiona su valentía y he respondido a su llamado", ha expresado.

Oleada de ataques de Israel

El Ejército israelí anunció durante la madrugada de este domingo una nueva oleada de ataques contra una treintena de objetivos en el oeste y el centro de Irán, que incluyen sistemas de defensa aérea, lanzamisiles, objetivos del régimen iraní y centros de comando militar. Así, alerta de que continuará "degradando las capacidades" del régimen iraní "hasta que no pueda amenazar más a nuestra población"

La agencias iraníes Mehr e Isna reportaron por su parte explosiones en Teherán, que ya fue golpeada por bombardeos el sábado a raíz del ataque conjunto de EEUU e Israel. Desde esos bombardeos, ambos países han lanzado varias oleadas de ataques con drones y misiles.

Irán, además de disparar contra Israel al menos en Tel Aviv y Jerusalén, también ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro). Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este sábado una reunión de emergencia para abordar los ataques de EEUU e Israel contra Irán, mientras se multiplican los temores de que la crisis derive en un conflicto regional más amplio. Igualmente, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, ha anunciado la celebración el lunes en Viena de una reunión extraordinaria para tratar la situación en Irán.

