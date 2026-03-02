¿Qué impacto tendrá la guerra en Irán en los bolsillos? Analizamos tres escenarios económicos

Los detalles Los expertos plantean varios escenarios tras el ataque a Irán: desde una desescalada que mantendría el barril por debajo de 90 dólares y encarecería la gasolina unos 10 céntimos, hasta un escenario extremo con refinerías dañadas y el crudo disparado.

La escalada bélica en Oriente Próximo, tras el ataque a Irán, podría impactar económicamente, afectando a combustibles, gas e inflación. Los economistas plantean tres escenarios. El más optimista prevé una desescalada rápida, con el barril de petróleo por debajo de 90 dólares y un aumento moderado en el precio de la gasolina en España. El escenario intermedio contempla ataques selectivos, elevando el barril a 120 dólares y la gasolina a 1,70 euros por litro, con el estrecho de Ormuz como punto crítico. El peor escenario implicaría la destrucción de instalaciones petroleras, disparando el barril a 180 dólares y la gasolina a casi 2 euros por litro, prolongando la crisis durante meses. Los primeros indicios ya se observan con ataques a refinerías y la interrupción de producción de gas en Catar.

La escalada bélica en Oriente Próximo tras el ataque a Irán amenaza con trasladarse directamente al bolsillo de los ciudadanos. El impacto dependerá de la duración e intensidad del conflicto, pero los economistas advierten de que los combustibles, el gas y la inflación serían los primeros en notar las consecuencias.

Los expertos dibujan distintos escenarios. El más optimista pasa por una desescalada rápida. En ese caso, el barril de petróleo no superaría los 90 dólares y en España la gasolina podría encarecerse en torno a 10 céntimos por litro. "No afectaría de forma tan contundente a la economía", señala Massimo Cermelli, profesor de Economía en la Universidad de Deusto.

Un segundo escenario, considerado más probable, contempla una sucesión de ataques selectivos durante varias semanas. El barril podría escalar hasta los 120 dólares y el precio de la gasolina superar el euro con 70 céntimos por litro. Aquí sería determinante lo que ocurra en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos para el comercio mundial de crudo.

"Irán intenta controlar el estrecho de Ormuz. No necesita cerrarlo completamente; le basta con saturar los sistemas de navegación para generar incertidumbre", advierte Felipe Sánchez, profesor de Economía EDEM. Tras las advertencias lanzadas por radio —"toda navegación por el estrecho de Ormuz está prohibida"— numerosos buques se acumulan a la espera de cruzar los casi 40 kilómetros que separan Irán de Omán.

Sin embargo, prolongar un bloqueo total tampoco beneficiaría a Teherán. "Irán también exporta por ahí. El 90 % de sus exportaciones tienen como destino China", recuerda Cermelli.

El escenario más grave sería la destrucción de instalaciones petroleras en Irán o en Arabia Saudí. En ese supuesto, el barril podría dispararse hasta los 180 dólares y la gasolina rozar los dos euros por litro. La crisis ya no se mediría en semanas, sino en meses.

"Reconstruir refinerías requiere tiempo e inversiones. Hablaríamos de meses hasta que esas instalaciones volvieran a bombear con normalidad", apunta Sánchez. Cermelli añade que los daños estructurales podrían incluso afectar a reservas subterráneas, complicando aún más la recuperación.

Las primeras señales ya se han dejado sentir: drones iraníes han atacado una refinería en Arabia Saudí y Catar ha detenido temporalmente parte de su producción de gas, lo que ha provocado una subida de hasta el 50 % en su precio.

