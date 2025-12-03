Malasia retoma la búsqueda del desaparecido vuelo MH370, el mayor misterio de la aviación de la historia

Más de 11 años después del accidente, las incógnitas en torno a la desaparición del avión de Malaysia Airlines siguen sin esclarecerse. El 30 de diciembre de 2025, se retoma la búsqueda para localizar sus restos.

¿Qué pasó con el MH370? Esta es una pregunta que millones de personas siguen haciéndose, desde hace más de una década. El 8 de marzo de 2014, un avión de Malaysia Airlines, el MH370, desapareció sin dejar rastro; en él viajaban un total de 239 personas, entre pasajeros y tripulación. Entre Malasia y Vietnam, el avión MH370 cambió de rumbo y, sobre el océano Índico, los radares dejaron de localizarlo.

Han pasado más de 11 años desde entonces y aunque las teorías y especulaciones han ido y venido, lo cierto es que no hay pruebas que demuestren qué ocurrió aquel día. Pero siguen en su busca. Ahora, el Ministerio de Transportes malasio ha confirmado que la búsqueda de los restos del avión desaparecido, protagonista del mayor misterio de la aviación de la historia, se retomará el 30 de diciembre de 2025. Su intención, dar "cierre" a las familias afectadas por la tragedia.

No es una búsqueda del todo nueva: comenzó el pasado mes de marzo, pero se suspendió poco después debido a las malas condiciones meteorológicas. Se espera que esta etapa dure 55 días. La actual búsqueda está liderada por Ocean Infinity, una compañía que ya en 2020 analizó una zona aérea de unos 112.000 kilómetros cuadrados en el sur del Índico, sin obtener resultados significativos.

La presión sobre la compañía es obvia: la máxima de su acuerdo es 'Si no se encuentra, no se cobra'. Si Ocean Infinity localiza los restos del avión desaparecido, la compañía recibirá unos 70 millones de dólares. En 2017, una búsqueda multinacional en la que participaron barcos y aviones de 26 países cerró sin éxito, igual que el resto de iniciativas.

En 2018, una investigación concluyó que los controles del avión probablemente habrían sido manipulados deliberadamente, con el fin de desviar al MH370 de su rumbo original, aunque tampoco esta extrajo ninguna conclusión. De hecho, los investigadores aseguraron que la respuesta a este misterio sólo será concluyente si se localizan los restos del avión.

Después de tantos años, las teorías conspirativas no han cesado: se ha hablado de atentado terrorista, de secuestro, de una despresurización de la cabina que habría dejado KO a todo el pasaje, pilotos incluidos, de un uso político —se dijo incluso que Vladímir Putin pudo hacer desaparecer el avión para tapar la invasión de Crimea—, de espionaje y de suicidio.

