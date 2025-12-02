Qué es el acuerdo de regionalización con China que salva al sector del cerdo ante la peste porcina

Las cifras El país asiático es un gran comprador del porcino español, acapara el 42% de las exportaciones anuales, que se traducen en más de mil millones de euros al año.

El brote de peste porcina africana afecta ya a nueve jabalíes muertos en el radio del primer foco, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), y lo que está salvando al porcino español en global es un acuerdo llamado de regionalización que se firmó hace tan solo tres semanas con China.

A raíz de este acuerdo, los chinos solo dejarán de comprar cerdo español en las provincias donde hay brotes, por lo que en este caso solo afecta a la provincia de Barcelona.

Por ello, esta noticia ha sido recibida en el sector como un balón de oxígeno que ve cómo China sigue comprando en las provincias en las que no se de ese brote de peste porcina africana.

Pese al aumento de los positivos, que este martes han pasado a nueve tras los dos confirmados el viernes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha ratificado que la situación sigue siendo "la misma": "Ni cambia el diagnóstico ni cambian los protocolos". No obstante, ha reconocido que la noticia es "sorprendente" y "chocante". "Tenemos encapsulado el foco. La zona que tenemos delimitada son seis kilómetros", ha concluido.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

