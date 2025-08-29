Ahora

4,5 millones de tropas

Maduro responde al envío de buques de EEUU con una exhibición de músculo militar al grito contra los "gringos"

El contexto Donald Trump autorizó el envío de buques estadounidenses al Mar del Caribe para combatir el narcotráfico, entre ellos algunos cerca de las costas de Venezuela, un movimiento con el que Maduro afirma que busca "las riquezas" de su país.

Nicolás Maduro acompaña a miles de militares en Caracas
Con el paso de los días, la tensión no hace más que aumentar entre Estados Unidos y Venezuela. Desde que Donald Trump autorizara el despliegue de buques en aguas del Caribe, entre ellas cerca de las costas venezolanas, para combatir el narcotráfico, Maduro está movilizando a su Ejército y el último paso ha sido dar una exhibición de fuerza.

Porque para Maduro, lo que está haciendo el presidente estadounidense es lanzarle un órdago: "¿Qué quiere el gringo imperialista? Las riquezas de Venezuela, colonizar Venezuela, destrozarla".

Un órdago al que piensa responder. Ha llamado a filas a casi cinco millones de personas, dice de voluntarios, reservistas y militares, para estar preparado ante cualquier escenario. Y por si quedaba alguna duda de ello, ha utilizado a la televisión estatal para mostrar una exhibición de fuerza de su Ejército.

Con las caras pintadas, como si fueran a combatir inmediatamente, ha mostrado a sus militares en varios ejercicios de entrenamiento. "Hoy somos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados que ayer para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial. Muchísimo más", ha afirmado.

Todo en respuesta al envío de buques militares estadounidenses que irá acompañado próximamente de un despliegue de tropas, concretamente 4.000, y portaviones frente a las costas venezolanas.

Desde Caracas ven este despliegue con preocupación. Y por ello se preparan levantando la moral de las tropas, con llamamiento nacional de Maduro incluido para estar prevenidos.

