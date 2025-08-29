Maduro responde al envío de buques de EEUU con una exhibición de músculo militar al grito contra los "gringos"

El contexto Donald Trump autorizó el envío de buques estadounidenses al Mar del Caribe para combatir el narcotráfico, entre ellos algunos cerca de las costas de Venezuela, un movimiento con el que Maduro afirma que busca "las riquezas" de su país.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue en aumento. Tras la autorización de Donald Trump para desplegar buques en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el objetivo de combatir el narcotráfico, el presidente Nicolás Maduro ha respondido movilizando a su Ejército y mostrando una exhibición de fuerza. Maduro acusa a Estados Unidos de querer apoderarse de las riquezas de Venezuela y ha llamado a filas a casi cinco millones de voluntarios, reservistas y militares.

Porque para Maduro, lo que está haciendo el presidente estadounidense es lanzarle un órdago: "¿Qué quiere el gringo imperialista? Las riquezas de Venezuela, colonizar Venezuela, destrozarla".

Un órdago al que piensa responder. Ha llamado a filas a casi cinco millones de personas, dice de voluntarios, reservistas y militares, para estar preparado ante cualquier escenario. Y por si quedaba alguna duda de ello, ha utilizado a la televisión estatal para mostrar una exhibición de fuerza de su Ejército.

Con las caras pintadas, como si fueran a combatir inmediatamente, ha mostrado a sus militares en varios ejercicios de entrenamiento. "Hoy somos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados que ayer para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial. Muchísimo más", ha afirmado.

Todo en respuesta al envío de buques militares estadounidenses que irá acompañado próximamente de un despliegue de tropas, concretamente 4.000, y portaviones frente a las costas venezolanas.

Desde Caracas ven este despliegue con preocupación. Y por ello se preparan levantando la moral de las tropas, con llamamiento nacional de Maduro incluido para estar prevenidos.