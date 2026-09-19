Groenlandia y Dinamarca confirman el acuerdo con Trump para la "seguridad compartida" de la isla: "Nos beneficia a todos"

Sí, pero Ni la primera ministra danesa ni su homólogo groenlandés han hecho referencia a que sea un entendimiento de "vigencia indefinida" como ha aseverado el presidente estadounidense.

Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia, otorgando a Washington control sobre la seguridad de la isla. Trump asegura que el pacto no tendrá coste para EE.UU. y resolverá preocupaciones de seguridad respecto a Rusia y China. Sin embargo, Dinamarca y Groenlandia matizan que el acuerdo se basa en "seguridad compartida" y respetará la soberanía de Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, destacan que el acuerdo beneficia a todas las partes y refuerza la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte. No se ha mencionado una vigencia indefinida, aunque Trump lo ha sugerido.

Donald Trump ha conseguido tener parte de control sobre Groenlandia. Tras meses buscando su anexión, el presidente estadounidense ha anunciado este viernes que Washington ha llegado a un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que permite el "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades". Un acuerdo confirmado por las otras dos partes y que "beneficia a todos", aunque en su caso han hablado de "seguridad compartida" y no han hecho referencia a la "vigencia indefinida" que sí ha aseverado el inquilino de la Casa Blanca.

Según el mensaje publicado por Trump en redes sociales, el acuerdo no supondrá "ningún coste" a EEUU y conlleva resolver "por completo todas" sus "numerosas preocupaciones" sobre la seguridad con el temor que había manifestado del posible control de la isla por parte de Rusia o China.

Ahora bien, la confirmación por parte de Dinamarca y Groenlandia deja ciertas matizaciones que el presidente estadounidense no recogía en su publicación. Sin ir más lejos, Trump ha afirmado que el entendimiento entre las partes garantiza que "Estados Unidos tenga para siempre plena capacidad para hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de garantizar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de Estados Unidos", pero Copenhague habla de "seguridad compartida".

"Me complace que se vislumbre un buen acuerdo para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos. Un acuerdo que refuerza nuestra seguridad compartida en el Ártico y la región del Atlántico Norte y que, por lo tanto, también resulta beneficioso para la OTAN y Europa", ha señalado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un comunicado.

Además, el presidente estadounidense ha enfatizado que "a partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia" sin su "aprobación expresa por escrito". No obstante, Dinamarca y Groenlandia recogen que el acuerdo reconoce la soberanía de Groenlandia.

De hecho, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha subrayado que el acuerdo, que está previsto que firmen las tres partes la semana que viene en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, "beneficia a todas las partes" ya que también "reconoce los intereses" de la isla.

"Es gratificante que estemos a punto de celebrar un acuerdo que garantice y refuerce la seguridad de Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental. El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional. Esto nos beneficia a todos", ha afirmado.

A ello, Frederiksen ha comentado que el acuerdo "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

Por último, ni Dinamarca ni Groenlandia han señalado que el acuerdo tenga la "vigencia indefinida" de la que Trump ha hablado, aunque esa es una puerta que queda abierta ya que no han hecho referencia a la duración del mismo.

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