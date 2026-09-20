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Una base de drones militares, francotiradores y munición: así será el esperado Arco del Triunfo de Trump

Los detalles El líder republicano ha destacado que "no habrá ninguna instalación como esta en todo el mundo" y ha recordado que de las 59 principales ciudades y capitales del mundo, Washington "es la única que no tiene un arco del triunfo".

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que su monumental propuesta de Arco del Triunfo para Washington D.C. incluirá una base de drones militares, francotiradores y munición. "Será una instalación militar de máximo nivel que albergará, almacenará y tendrá capacidad para desplegar rápidamente una gran cantidad de drones, así como francotiradores en la zona de la azotea y la plaza", ha explicado el mandatario este domingo en sus redes sociales.

El líder republicano ha destacado que "no habrá ninguna instalación como esta en todo el mundo" y ha recordado que de las 59 principales ciudades y capitales del mundo, Washington "es la única que no tiene un arco del triunfo". "Ahora lo tendrá y será de lejos el más grandioso de todos!", ha remachado.

Asimismo, Trump ha argumentado que la modificación del proyecto para albergar una instalación militar se ha realizado a petición de las Fuerzas Armadas alegando motivos de seguridad nacional.

De la misma forma, el presidente ha asegurado que este proyecto de arco del triunfo data de la época de la Guerra Civil y ha especificado que se levantará junto al Puente Memorial de Arlington.

La estructura proyectada es un arco 76 metros de altura con grandes estatuas doradas de un ángel y águilas en la parte superior para conmemorar el 250º aniversario de independencia estadounidense.

Los expertos en aviación han expresado su preocupación por la seguridad debido a su proximidad al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington. Además reduciría la visibilidad entre el Monumento a Lincoln, uno de los lugares emblemáticos de Washington, y el Cementerio Nacional de Arlington, principal cementerio militar del país.

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