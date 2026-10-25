Victoria histórica en Serbia: la Lista de Estudiantes gana a Vucic en unas elecciones con una participación récord

Los detalles El populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de la política Serbia desde hace 12 años, reconoció este domingo ante sus seguidores en Belgrado que la opositora ha ganado las elecciones legislativas con amplio margen, según los primeros resultados.

El populista nacionalista Aleksandar Vucic, del Partido Progresista Serbio (SNS), hombre fuerte de la política Serbia desde hace 12 años, reconoció este domingo ante sus seguidores en Belgrado que la opositora Lista de Estudiantes ha ganado las elecciones legislativas con amplio margen según los primeros resultados. Este nuevo partido vence con el 52% de los votos, con 138 de 250 escaños, frente a un 39,3% del contrincante.

Las elecciones legislativas anticipadas en Serbia terminaron ese domingo a las 20.00 hora local (19.00 GMT), marcadas por una alta participación y algunos incidentes violentos. Aleksandar Vucic, primer ministro de Serbia , reconoció su derrota ante el movimiento de protesta estudiantil en las elecciones parlamentarias del domingo.

"Todavía no tenemos resultados definitivos, basándonos en una muestra... está claro que hemos perdido estas elecciones, la Lista Estudiantil ha ganado, tendrán entre 135 y 140 escaños y nosotros tendremos 105, nadie más ha entrado en el parlamento", ha dicho Vucic.

La Comisión Electoral informó de que la participación había llegado a casi el 68% una hora antes del cierre de los colegios. En el año 2023, la participación fue del 55%, y el récord histórico fue el 71,5% de 2000, en los comicios que provocaron la caída del dirigente autoritario Slobodan Milosevic tras masivas manifestaciones.

De hecho, las elecciones de est domingo son consideradas las más trascendentales y reñidas desde entonces. Vucic ha centrado su campaña en la promesa de estabilidad frente a la Lista de los Estudiantes, una candidatura integrada por expertos y profesionales, impulsada por alumnos universitarios que lideran desde hace dos años un movimiento ciudadano contra la corrupción y el autoritarismo que atribuyen a Vucic.

Durante el día, varios medios y ONG locales informaron de algunas irregularidades e incluso incidentes violentos, como en Pancevo, al norte de Serbia, donde un grupo de encapuchados atacó a los interventores de la lista opositora, informó la emisora de radio 021. En Doljevac, en el sur, una treintena de personas irrumpió en un colegio electoral y atacó a los presentes, señaló la cadena regional N1, aunque las autoridades indicaron que la votación no llegó a interrumpirse. La Delegación de la Unión Europea (UE) en Serbia mostró su preocupación ante estos incidentes.

"Los ciudadanos serbios tienen que ser capaces de ejercitar su demócratico derecho al voto en un ambiente pacífico y tranquilo", señaló Andreas Von Beckerath, jefe de la misión de la UE en Belgrado. Serbia negocia desde 2012 su entrada en la UE, aunque el progreso se ha ralentizado en los últimos años. La ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA), que cuenta con observadores repartidos por todo el país, aseguró que en el 25% de los colegios electorales se registraron casos de personas fotografiando sus papeletas, lo que constituiría un indicio de "amenazas al secreto del voto y de presiones a los votantes".

Durante los mandatos de Vucic, como presidente o jefe del Estado, Serbia ha visto empeorar su puntuación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, e incluso la UE ha mostrado sus dudas sobre el deterioro del Estado de derecho.

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