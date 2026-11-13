Ahora

Escándalo en Nvidia

Bessent pide restringir las exportaciones de chips de Nvidia tras el escándalo de su exCEO y apunta al secretario de Comercio

¿Qué ha dicho? "Me resulta frustrante, dado que el presidente Trump dejó muy claro que China no debía recibir ningún chip de Nvidia superior al modelo H100", ha asegurado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent a la 'CNBC'.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott BessentAgencia EFE

El lío empresarial, político y tecnológico que han supuesto las infidelidades del ya exCEO de Nvidia continúa. Este viernes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se ha mostrado a favor de restringir las exportaciones de chips de Nvidia hechos por la empresa Megaspeed. Una acción que, de ser tomada, no le corresponde a él, sino al Departamento del Comercio.

"Tendrán que preguntarles a ellos sobre sus procesos internos", dijo a 'CNBC' en referencia a la entidad liderada por el secretario Howard Lutnick. El mismo que ha aceptado testificar en el Congreso ante las preocupaciones de seguridad nacional tras el escándalo de Nvidia.

Eso sí, el economista ha explicado y reconocido que el Departamento de Comercio es el que "tiene el control" sobre las exportaciones de tecnologías estadounidenses sensibles.

Sospechas sobre Megaspeed

Hay que recordar que Comercio de EEUU ha investigado a la empresa Megaspeed, con sede en Singapur. Ha estado pendiente de posibles violaciones a las restricciones de Washington sobre la venta de chips avanzados de Nvidia a firmas chinas. Tras dicho estudio, decidió no incluir a la firma en la lista de control.

Con esto en mente, el secretario del Tesoro ha explicado que tanto el departamento como los de Defensa y Estado, así como la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, "llevaban meses a favor de incluir a Megaspeed en la lista de entidades restringidas". "Me resulta frustrante, dado que el presidente Trump dejó muy claro que China no debía recibir ningún chip de Nvidia superior al modelo H100", ha declarado a la 'CNBC' tras ser preguntado sobre las demoras en las investigaciones.

Sus declaraciones llegan en medio de un escándalo que le costó el puesto a Jensen Huang después de que salieran a la luz sus vínculos con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed, a quien funcionarios estadounidenses consideran sospechosa de trabajar para el Gobierno chino.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Los partidos tiran de activos en la campaña del 29N: el PSOE contará con Begoña Gómez y Feijóo se rodea de la parte más radical del PP
  2. La Fiscalía denuncia a TikTok por difundir material de abuso sexual infantil
  3. Interior recula y permite a la Policía usar gases lacrimógenos en protestas, aunque prohíbe el gas pimienta
  4. El Tribunal de Cuentas ve indicios de uso indebido de fondos en la compra del ático del Gobierno de Ayuso
  5. Nvidia afronta el reto de mantener su liderazgo sin Jensen Huang y en plena incertidumbre sobre la IA
  6. España brilla en los Latin Grammy: Rosalía arrasa con seis estatuillas por 'Lux'