Trump dice que Huang está "pasando por un infierno" tras su salida de Nvidia

Los detalles El presidente de EEUU asegura que Huang le llamó personalmente y le habló de lo que le ha hecho a sus seres queridos. Trump califica a Huang de "hombre extraordinario" al que es "muy difícil" reemplazar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que habló con Jensen Huang tras su dimisión como consejero delegado de Nvidia y afirmó que el empresario está "pasando por un infierno" por el impacto del escándalo en su esposa y su familia.

"Lo que más le duele es su esposa y su familia", dijo Trump, quien aseguró que Huang le llamó personalmente y le habló de lo que le ha hecho a sus seres queridos, durante una entrevista con el comentarista Stephen A. Smith, para su programa Straight Shooter.

El mandatario calificó al empresario de "un hombre extraordinario" y antes de elogiar su capacidad para desarrollar chips complejos dijo que ahora mismo está atravesando un "infierno".

Trump también se refirió a Alice Huang, la empresaria señalada por las autoridades de inteligencia estadounidenses como presunta espía china, y afirmó que todavía no sabe si esa condición ha sido determinada. "Si la mujer era una espía, sí. Si no lo era, quizás sería diferente", dijo el mandatario.

Sobre la sucesión en Nvidia, mencionó a Tim Cook como posible sustituto de Huang y destacó que el directivo ha realizado "uno de los trabajos más extraordinarios en la historia de los negocios", aunque reconoció que sería "muy difícil reemplazarlo".

En un comunicado oficial, la junta directiva de la empresa anunció que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente y agradeció a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse las supuestas relaciones extramatrimoniales de Huang, de 63 años. Primero con la empresaria Alice Huang, señalada por la inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china y otro con una alta ejecutiva que dependía de él en Nvidia.

La presión por ambas relaciones ha precipitado su dimisión, tras varios días en que los medios de comunicación han ido desvelando detalles de las supuestas infidelidades.

Nvidia nombró este jueves como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones. La relación entre Trump y Huang se hizo más estrecha después de la llegada en enero de 2025 del mandatario a la Casa Blanca y el ex consejero delegado lo acompañó en su viaje oficial a China en mayo de 2026.

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