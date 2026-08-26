El caso Lindsay Clancy divide Estados Unidos: la defensa alega que estranguló a sus tres hijos tras sufrir un brote de psicosis

Los detalles Su caso ha conmocionado a Estados Unidos por su brutalidad, pero también lo ha dividido: entre los que ven a una madre sumida en la depresión y los que consideran que Clancy es una asesina.

El caso de Lindsay Clancy, acusada de asesinar a sus tres hijos en Estados Unidos, ha generado un intenso debate en la sociedad. El jurado, que ya ha escuchado casi todas las versiones, debe evaluar las pruebas en un juicio que divide opiniones. Mientras Clancy llora en el tribunal, fuera del juzgado muchas mujeres la apoyan. La fiscalía sostiene que actuó de forma intencionada, mientras que la defensa alega que sufrió un brote psicótico por medicación incorrecta y problemas de salud mental. El jurado determinará si los asesinatos fueron premeditados, lo que podría llevarla a cadena perpetua sin libertad condicional.

El jurado del caso Lindsay Clancy, la mujer que asesinó a sus tres hijos en Estados Unidos, ya tiene casi todas las versiones. Ahora, tendrán que valorar todas las pruebas de un caso que está traspasando a toda la sociedad. El debate va a ser largo porque hay un cruce de versiones.

Como se puede ver en las imágenes del juicio, Lindsay Clancy llora desconsolada sobre la mesa del tribunal. Está acusada de matar a sus tres hijos, pero fuera del juzgado cientos de mujeres se congregan en señal de apoyo.

Su caso ha conmocionado a Estados Unidos por su brutalidad, pero también lo ha dividido: entre los que ven a una madre sumida en la depresión y los que consideran que Clancy es una asesina.

La fiscal adjunta del Condado de Plymouth, Shanan Buckingham, ha asegurado durante el juicio que "era una mujer que actuó de forma intencionada, racional y rápida para lograr un objetivo muy concreto: matar".

Eso es lo que ha argumentado durante todo el juicio la Fiscalía. Pero la defensa alega que sufrió un brote de psicosis provocado por la errónea medicación, la depresión postparto y la bipolaridad.

"Una de las cosas que no se deben hacer es administrar un antidepresivo a una persona que tiene trastorno bipolar", ha apuntado el abogado de Lindsay, Kevin Reddington.

El 24 de enero de 2023, Lindsay llevó a sus hijos de 5, 3 años y 8 meses al sótano de su casa de Boston y allí los estranguló. Después, se cortó el cuello y las muñecas con un cuchillo y saltó por la ventana, quedándose en silla de ruedas.

Su salud mental, ha declarado el entonces marido, se había deteriorado mucho tras el último parto. Ella, asegura la familia, había pedido ayuda. "Empezó a decir que tenía pensamientos suicidas", ha asegurado en el juicio Patrick Clancy. Ante esto, el fiscal ha preguntado si le preguntó cuáles eran. "Describió pensamientos de hacerles daño a los niños", ha respondido.

Clancy ha asegurado que escuchó en su cabeza a una voz masculina pedirle matar a sus hijos. Ahora, el jurado tendrá que decidir si la muerte de los pequeños fue o no premeditada. Si es declarada culpable se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

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