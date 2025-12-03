Los aliados aportan 1.000 millones más en armas para Ucrania mientras confían en las negociaciones: "No vamos a irnos a ninguna parte"

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, habla durante una conferencia de prensa antes de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas.

Los detalles Durante el encuentro de los ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, Alemania y Noruega, junto a Polonia y Países Bajos, han anunciado su participación en dos nuevos paquetes de 500 millones de euros en el marco de la iniciativa PURL, impulsada en julio por la OTAN para que los aliados europeos y Canadá adquieran armas de EEUU para enviar a Ucrania.

Los ministros de Exteriores de la OTAN han reafirmado su apoyo a Ucrania con una contribución de 1.000 millones de euros para adquirir armas estadounidenses, confiando en los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos. Según el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, seis o siete países se han comprometido con el programa PURL, mostrando un reparto de carga más equitativo. Alemania, Noruega, Polonia, Países Bajos y Canadá han anunciado paquetes adicionales, y socios como Nueva Zelanda y Australia también participarán. Rutte ha destacado que la iniciativa ha recabado 4.000 millones de dólares, con la meta de alcanzar los 5.000 millones antes de fin de año. Además, ha subrayado la importancia del papel de Estados Unidos en las negociaciones, destacando la implicación del presidente Donald J. Trump y su equipo. También se ha abordado la amenaza de Rusia y el informe sobre China, advirtiendo sobre posibles acciones contra Taiwán.

Los ministros de Exteriores de la OTAN han continuado este miércoles mostrando su apoyo a Ucrania con la contribución de varios aliados de 1.000 millones de euros a la iniciativa para comprar armas estadounidenses para Kyiv, mientras mantienen su confianza en que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por la paz tendrán resultado.

"Creo que son en total seis países, quizá incluso siete, dependiendo de algunas decisiones finales en sus capitales, los que se han comprometido con el programa PURL, lo que también es testimonio de que lo estamos consiguiendo y de que el reparto de la carga está ahora en una situación mucho mejor", ha indicado el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa tras la ministerial, según ha informado EFE.

Durante el encuentro en Bruselas, Alemania y Noruega, junto a Polonia y Países Bajos, han anunciado su participación en dos nuevos paquetes de 500 millones de euros en el marco de la iniciativa PURL, impulsada en julio por la OTAN para que los aliados europeos y Canadá adquieran armas de EEUU para enviar a Ucrania. Ottawa también ha informado este miércoles que aportará 200 millones de dólares a un próximo paquete de PURL.

Rutte ha indicado que este miércoles ha conocido que incluso países socios de la OTAN, Nueva Zelanda y Australia, también participarán en el programa.

Una señal para Putin: "No vamos a irnos a ninguna parte"

"También es una señal para (el presidente ruso) Vladímir Putin: no vamos a irnos a ninguna parte. Estamos aquí para quedarnos, para asegurarnos de que Ucrania tenga lo que necesita para seguir adelante", ha dicho el político neerlandés, que ha hablado igualmente de presión para el pueblo ruso que ve la pérdida de "20.000 soldados al mes en Ucrania".

Según Rutte, esa iniciativa ha recabado ya 4.000 millones de dólares y ha confiado en llegar a los 5.000 antes de que acabe el año. También ha considerado que en 2026 se debe mantener el ritmo de aportar 1.000 millones al mes a través de PURL.

"Todos perciben que estamos en un momento crítico y que se necesitan acciones prácticas ahora, no mañana ni pasado mañana, para estabilizar el frente, para reforzar la posición ucraniana en la mesa de negociaciones", ha dicho por su parte el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, que ha destacado el apoyo de sus socios para que Ucrania no tenga que hacer concesiones en sus aspiraciones de entrar en la OTAN ni tenga que aceptar que se cambien sus fronteras por la fuerza.

Apoyo a la negociación de EEUU

Preguntado por si temía que las negociaciones se rompieran o que Washington decidiera detener el envío de sus armas a Ucrania, Rutte se ha mostrado categórico: "No creo que tengamos que pensar en un plan B", ha afirmado. El secretario general ha agregado que "solo hay una persona en todo el mundo que ha sido capaz de romper el punto muerto en lo que respecta a la guerra en Ucrania, y esa persona es el presidente estadounidense, Donald J. Trump".

"Y lo ha conseguido. Empezó a involucrarse en febrero y sigue involucrado hasta hoy, al igual que su equipo, incluyendo a Steve Witkoff, Marco Rubio y todos los actores clave del lado estadounidense", ha destacado sobre el enviado especial de la Casa Blanca y el secretario de Estado. A su juicio, esa acción es "crucial, porque, al fin y al cabo, Estados Unidos es, con diferencia, el mayor aliado de la OTAN y la nación más poderosa del mundo".

Rutte ha insistido este miércoles en que está en permanente contacto con Rubio, al que ha disculpado por no asistir a la reunión ministerial aliada, aunque ha rehusado dar detalles del estado de las conversaciones de EEUU con Ucrania por un lado y con Rusia por otro.

Sí ha insistido en que Rusia está "mostrando un comportamiento cada vez más imprudente en lo que respecta a la OTAN, como violar nuestro espacio aéreo, llevar a cabo ciberataques y desplegar barcos espías para cartografiar la infraestructura submarina de nuestros aliados". "Estos incidentes ponen de relieve la necesidad de mantener una vigilancia inquebrantable. Debemos seguir respondiendo con fuerza, unidad y determinación", ha apuntado.

También ha considerado que "no hay razón para debatir" el actual concepto estratégico de la Alianza, en el que se apunta a Rusia como su mayor amenaza.

Por otra parte, los ministros aliados han abordado un informe interno sobre China, y Rutte ha dicho que "no podemos ser ingenuos". "Estamos absolutamente convencidos de que, si China decidiera actuar contra Taiwán, (el presidente chino) Xi Jinping llamaría primero a Vladímir Putin y le pediría que nos mantuviera ocupado en esta parte del mundo", ha ejemplificado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.