Donald Trump abre la puerta a una intervención militar en Corea del Norte: "Ya veremos"

Donald Trump no descarta acciones militares sobre Corea del Norte. Al ser preguntado por un periodista si "eso significa que habrá intervenciones militares", el presidente estadounidense responde "no lo sé, ya veremos".

En una entrevista a la cadena americana CBS, el presidente asegura que "no estará feliz" si Pyongyang continúa con sus pruebas militares, aunque confía en que la alianza con China les frene. "Un hombre que respeto, el presidente de China, también ha presionado al de Corea del Norte".

Es la respuesta de Washington a las últimas pruebas militares de Corea del Norte, y a la última propaganda del régimen. Un intercambio de amenazas que ha llevado incluso al Papa a llamar a una mediación internacional: "Paremos esto y busquemos una solución diplomática".

Trump ha admitido también que no pensaba que liderar el país fuera a ser un trabajo tan duro, en los últimos meses ha sufrido numerosos varapalos, uno de ellos por parte de la prensa a la que anoche dio plantón: "Están reunidos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca sin el presidente".

Es el primer presidente quese salta la cena con los periodistas desde 1981, y aún así se llevó el protagonismo. "No son 'noticias falsas'. Los medios no están fallando y no somos enemigos del pueblo estadounidense", aseguraba Jeff Mason, presidente de la Asociación de Periodistas. Numerosos conflictos acumulados en tan sólo 100 días de mandato.