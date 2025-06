Trump sigue su ofensiva antimigratoria en Los Ángeles con más soldados, un batallón marines y redadas masivas en los próximos 30 días

El clima en Los Ángeles es irrespirable tras cuatro jornadas de protestas contra las redadas masivas contra migrantes ordenadas por Donald Trump, el cual lejos de parecer querer calmar las aguas las enturbia todavía más. Prueba de ello es que el presidente de los Estados Unidos (EEUU)ha enviado este lunes a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California a la ciudad, sumando cerca de 5.000 tropas desplegadas. Y si la indignación en la calle es obvia, la tensión no hace más que crecer entre el republicano y el gobernador californiano, Gavin Newsom.

Fue el mismo Newsom quien anunció a través de un mensaje en sus redes sociales sobre este nuevo envío de soldados, después de que así se lo trasladase la Casa Blanca. Una nueva partida de miembros de la Guardia Nacional que Trump ya había anunciado este sábado, sin contar con la aprobación del gobernador del estado, que es quien dispone de estas tropas. Movimiento inédito en los últimos 60 años de la historia norteamericana en forma de otra imposición 'trumpista'.

Eso sí, la decisión del republicano no ha estado exenta de consecuencias más allá de la tensión creciente. Y es que el fiscal de California, Rob Bonta, ya ha presentado una demanda contra el Gobierno Trump alegando que la medida tomada por la Administración "abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda" de la Constitución.

Soldados sí, pero hacinados

Además, a ello se suma una nueva crítica de Newsom que ha denunciado que los primeros soldados desplegados actualmente en Los Ángeles están enfrentando una situación de hacinamiento. "Sin comida ni agua. Solo unos 300 están desplegados; el resto está inactivo, sin uso, en edificios federales sin órdenes", ha clamado el gobernador demócrata en un mensaje en X.

Asimismo, lamentó que la medida tomada por la Casa Blanca no responde a una cuestión de "seguridad pública" sino de "halagar el ego" del mandatario estadounidense. Por eso, insiste en que "esto es imprudente. Inútil. Y una falta de respeto a nuestras tropas", insistió el demócrata. También en sus redes sociales lamentó que Trump acabara "de pedir el arresto de un gobernador en funciones", siendo algo que, dice, no esperaba "ver nunca": "No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo".

700 marines, de camino a Los Ángeles

Y por si fuera poco, hay más después de conocerse que a los 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California se sumará un batallón del cuerpo de Marines estadounidense bajo el argumento de contener las protestas contra las recientes redadas migratorias, según informó el Departamento de Defensa. "Aproximadamente 700 infantes de marina" se integrarán con las fuerzas de la Guardia Nacional "que están protegiendo al personal y la propiedad federales en el área metropolitana de Los Ángeles", explica el Pentágono en un comunicado.

Según relatan, los soldados serán asignados a cuidar los edificios federales de la ciudad, pues actualmente solo se encuentran asignadas unas decenas de soldados cuidando el complejo federal del centro de Los Ángeles, que incluye el centro de detención de inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y las cortes de inmigración ubicadas en el complejo federal suspendieron este lunes la atención al público, mientras transcurría el cuarto día de manifestaciones, la de este lunes menos concurrida y hasta la tarde sin incidentes.

Más redadas durante, al menos, 30 días

Si bien la afluencia en la cuarta jornada de protestas ha sido menor que en los días previos, Trump continúa sin mirar atrás en su ofensiva contra la población migrante. Prueba de ello, es que las autoridades de inmigración han retomado este lunes los operativos de detención en Los Ángeles con múltiples redadas en diferentes partes del condado, en las que se reportaron arrestos individuales de trabajadores y personas que se encontraban en las cárceles locales, según pudo comprobar EFE.

De hecho, se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el citado condado continúen durante al menos 30 días, según advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN. "Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE", detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

Las protestas llegan a Nueva York con 24 detenidos

La indignación en Los Ángeles se ha trasladado también a Nueva York donde las autoridades han detenido este lunes a 24 personas que se manifestaban en el vestíbulo de la Torre Trump contra las redadas de migrantes que también se llevan a cabo en la ciudad, así como contra las recientes restricciones de entrada al país impuestas por el mandatario a 19 países.

Según indicó a EFE un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los manifestantes, que entraron al mediodía al inmueble, se negaron a obedecer a los agentes cuando estos indicaron que debían desalojar el interior del rascacielos. Ante la negativa se procedió a su arresto sin que se produjeran más incidente o heridas. Ya por la tarde tanto el interior como en las inmediaciones del lugar la normalidad había vuelto, según ha contado la cadena CNN y ha recogido EFE.