Un juez federal de EEUU niega el asilo a la familia del pequeño Liam Ramos

¿Por qué es importante? El niño de cinco años captó la atención del mundo entero tras ser detenido junto a su padre el pasado enero en Minnesota por los agentes del ICE de Trump.

Un juez federal de inmigración en Nueva York ha rechazado la solicitud de asilo en Estados Unidos de la familia de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años cuya detención en Minnesota por agentes del ICE generó gran atención mediática. Tras ser trasladados a un centro de migrantes en Texas, la familia ecuatoriana enfrenta ahora el riesgo de deportación, una decisión calificada de "desgarradora" por la comunidad de Columbia Heights. La imagen de Liam, con su gorro de conejo y mochila de 'Spiderman', circuló ampliamente, provocando indignación por el trato a menores. Aunque liberados temporalmente, el proceso de deportación continúa, y la familia ha apelado la decisión. Su abogado critica la falta de oportunidad para presentar su caso ante un juez de inmigración.

Un juez federal de inmigración en Nueva York ha negado el asilo en Estados Unidos (EEUU) a la familia de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que captó la atención del mundo entero tras ser detenido junto a su padre el pasado enero en Minnesota por los agentes del ICE de Trump. Desde ahí, fue trasladado a un centro de migrantes en Texas, donde estuvieron casi dos semanas.

La noticia se recoge en un comunicado del distrito escolar de la comunidad de Columbia Heights en la ciudad de Minneapolis, donde el niño vive y asiste a la escuela. En el texto, que ha recogido EFE, tachan la decisión de "desgarradora", al poner a la familia ecuatoriana en riesgo de ser deportada. Asimismo, añaden que la detención de Liam y su padre en enero arrojó luz sobre el daño causado por el operativo realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, durante la cual muchos niños y familias fueron detenidos.

La imagen del pequeño Liam, con su gorro azul de invierno de conejo y una mochila de 'Spiderman', acompañado por un agente de ICE enmascarado frente a la puerta de su casa, tras ser detenido el pasado 20 de enero cuando regresaba de la escuela junto a su padre Adrián, circuló por todos los medios, generando repudio y preocupación por los menores detenidos por las autoridades migratorias. Generó además gran indignación que el agente utilizara al niño para que su madre, Erika Ramos, embarazada, abriera la puerta.

Al momento de la detención, la familia -padre, madre, Liam y un hermano de 13 años- ya tenía pendiente ante la corte de inmigración una solicitud de asilo. Liam, que enfermó en el centro de detención familiar, y su padre, fueron puestos en libertad el 31 de enero tras pasar por el centro de detención Dilley (Texas), pero el Departamento de Seguridad Nacional continuó con el proceso de deportación y el tribunal falló a favor de la agencia federal, sin dar oportunidad a la familia Conejo a una audiencia.

La decisión del juez fue confirmada por Paschal Nwokocha, uno de los abogados de la familia, quien indicó además que presentaron una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Mientras se procesa pueden permanecer en EEUU, pero desconocen cuánto tiempo tomará.

"El problema radica en que no han tenido la oportunidad de contar su historia ante un juez de inmigración. El juez desestimó el caso sin que pudieran presentar sus argumentos", lamentó. "Considerando todo lo que esta familia ha sufrido, el trauma y la reacción pública, es increíble que el gobierno siga traumatizándolos", afirmó el abogado, cuyo bufete Nwokocha & Operana en Mineápolis representa a la familia.

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