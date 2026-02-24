Josep Borrell asegura que la guerra de Ucrania "no acabará con un acuerdo de paz" y dependerá del apoyo europeo "frente al desgaste"

Los detalles El exministro cree que Ucrania "puede resistir" pero lamenta la dificultad de la UE para aprobar nuevas sanciones a Rusia.

Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha advertido que la guerra en Ucrania no concluirá con un acuerdo de paz, ya que las condiciones serían "inaceptables" para Kyiv. Durante un debate en Madrid, Borrell señaló que el conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste, con Rusia intentando dejar a Ucrania sin luz en invierno. Además, destacó la fragilidad del apoyo occidental, especialmente por el veto de Hungría a nuevas sanciones y la erosión de la unidad occidental. En paralelo, la embajadora de EE.UU. en la ONU acusó a aliados de Rusia, como China e Irán, de facilitar el conflicto. A pesar de todo, Borrell y EE.UU. instan a mantener las negociaciones para proteger vidas.

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha advertido este martes de que la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz porque las condiciones que tendría que aceptar Kyiv serían "totalmente inaceptables". Unas declaraciones que ha hecho en el cuarto aniversario del inicio del conflicto y en el mismo día en que EEUU ha acusado a los principales aliados de Rusia de "facilitar" la guerra.

Borrell ha alertado de que el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad europea para sostener el apoyo frente al desgaste y las divisiones internas.

Durante un debate en la Casa de América de Madrid, organizado por la plataforma '¡Aguanta Ucrania!', lanzada en 2023 en Colombia, el exdirigente europeo ha sostenido que el conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste en la que el objetivo de Rusia es "dejar a Ucrania a oscuras, sin luz en mitad del invierno".

A su juicio, el escenario más esperable no es un tratado de paz formal, sino, "en el mejor de los casos, una situación similar a la de la península coreana", con un alto el fuego sin resolución definitiva. No obstante, ha reconocido que ni siquiera esa opción le parece cercana.

Ayuda europea insuficiente

Borrell también ha señalado que el principal problema para Ucrania no es solo el frente militar, sino la fragilidad del respaldo occidental.

En el caso de la Unión Europea (UE), ha lamentado la dificultad para aprobar nuevas sanciones a Rusia y para movilizar los 90.000 millones de euros de ayuda financiera acordados, debido al veto de Hungría, algo que al principio de la guerra, ha asegurado, no existía; "todos milagrosamente, con alguna excepción, se unieron a la idea de armar a Ucrania".

Asimismo, el antiguo responsable de la diplomacia europea ha advertido de que la unidad del mundo occidental se está viendo erosionada por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya posición —según ha asegurado— rompe con la línea mantenida hasta ahora por Washington.

Pese a todo, ha defendido que Ucrania "tiene una oportunidad real de resistir" si los países europeos son capaces de mantener el apoyo político, económico y militar en el tiempo, porque el contrario (Rusia) se agota también.

En este sentido, ha destacado que Rusia también está sufriendo todas las consecuencias de las pérdidas materiales y humanas, ya que "está gastando el 40% de su presupuesto en la guerra", con lo que no tiene "tan claro" que el tiempo le favorezca.

Borrel también ha considerado que en Ucrania "hay dos guerras: una, la de verdad, en la que muere gente; otra, la guerra de las mentes, la conquista de las mentes". Una afirmación relacionada con la propaganda rusa que, según ha desvelado el debate, provoca el posicionamiento de muchas personas de Latinoamérica a favor de Rusia.

EEUU, contra los aliados de Rusia

En esta línea, la embajadora estadounidense en la ONU ha acusado este martes a China, Corea del Norte, Irán y Cuba, los principales aliados de Rusia, de "facilitar" la guerra, y ha pedido a la ONU aislarlos, asegurando que un acuerdo de paz está más cerca que nunca.

"Estamos más cerca de un acuerdo ahora mismo que en ningún momento desde que la guerra comenzó, pero obviamente no lo hemos alcanzado aún", ha declarado Tammy Bruce a los miembros del Consejo de Seguridad.

En una reunión para tratar la situación en Ucrania en el aniversario de la invasión de Rusia, denunció que "una razón por la que el conflicto sigue en marcha pese a los extraordinarios costos que ya ha implicado para Rusia es el apoyo" de "terceros países".

Pese a todo, ha urgido a Rusia y Ucrania a mantenerse en la mesa de negociación con "un espíritu de flexibilidad, compromiso y deber de proteger y preservar las vidas de sus propios ciudadanos" para finalizar la guerra.

