Los ministros de Exteriores de la UE no logran superar el veto de Hungría para sacar adelante nuevas sanciones contra Rusia

"Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el vigésimo paquete de sanciones. Se trata de un revés y un mensaje que no queríamos enviar hoy, pero el trabajo continúa", ha indicado la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros comunitarios.

Las nuevas medidas contra Moscú, propuestas por la Comisión Europea el pasado 6 de febrero, consistían en vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y bancario, y evitar que algunos productos lleguen a Rusia. Budapest justifica su veto por la interrupción del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, y acusa a su vez a Ucrania de un supuesto "chantaje" tras suspenderse la recepción en Hungría de ese hidrocarburo ruso a través de un oleoducto dañado en ataques rusos.

Fuentes europeas han concretado a Europa Press que Hungría ha votado en contra de dos iniciativas, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania acordado en diciembre, mientras que Eslovaquia ha vetado la adopción de nuevas medidas restrictivas contra Moscú.

Kallas ha señalado que este bloqueo a propuestas de la Comisión es "un escenario ya visto antes" y al que de un modo u otro se le han encontrado soluciones, pero que no obstante lamenta "sinceramente" no haber llegado a un acuerdo este mismo lunes, dado que es la víspera del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

"Juntos estamos haciendo todo lo posible, estamos en contacto con nuestros colegas húngaros y eslovacos. Por supuesto que no es fácil, nunca lo es, pero seguimos trabajando", ha proseguido explicando, apelando a la importancia de trasmitir "un mensaje firme a Ucrania" de apoyo y de presión contra Moscú para que finalice la guerra.

Hungría, también contra el préstamo a Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, había defendido este lunes el bloqueo de su país al nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia y al préstamo de 90.000 millones de euros a Kyiv esgrimiendo que "Ucrania odia a Hungría" y que su país es soberano para elegir qué fuentes de energía compra mientras que Kyiv "no tiene derecho" a poner en riesgo su seguridad energética.

Szijjártó ha cargado duramente contra Ucrania porque "no tiene derecho a poner en riesgo" la seguridad energética de Hungría, y le ha exigido que "reinicien inmediatamente" los suministros de petróleo a su país a través del oleoducto Druzhba, a la vez que ha criticado a la Comisión Europea por posicionarse a favor de un país no miembro de la UE que de hecho que ya forma parte del bloque comunitario.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha acusado este lunes al Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de hacer un "sabotaje político" con su veto al nuevo préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Kyiv. "Tanto Viktor Orbán como su Gobierno son un problema. Es un gobierno europeo, pero al mismo tiempo está planteando un sabotaje político que impide la entrega efectiva de ayuda a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa", ha dicho Tusk en una rueda de prensa.

El mandatario polaco, que ha hablad en el centro de entrenamiento militar de Deba-Lipa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, ha expresado su esperanza de que Europa "encuentre pronto una vía para superar este obstáculo".

