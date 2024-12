Lula da Silva condecora a José Mujica en un acto con cierto sabor a despedida

Hay imágenes que hablan por sí solas como son las que se muestran sobre estas líneas. En ellas el presidente de Brasil, Lula da Silva, aparece junto al histórico José Mujica. Se trata de unas imágenes en la que se refleja a la perfección todo el cariño que se tienen. En cambio, también muestran un cierto sabor a despedida. El presidente brasileño ha condecorado al Pepe, como le llaman, con el máximo honor de Brasil por ser quien es. Para Lula, "el hombre más extraordinario del mundo".

Es importante que la condecoración no haga perder el foco de lo que es mucho más sencillo: dos hombres que se quieres. "Esta medalla que le estoy entregando no es por ser presidente de Uruguay, es por ser compañero", aseguraba en el acto Lula. Un cariño que se muestran de forma pública, sin complejos y sin evitar que se quiebre la voz. "No se escoge a un hermano, ni a una madre, pero sí a un compañero", decía visiblemente emocionado el dirigente brasileño.

Ahora ese compañero que suele hablar de las cosas que importan más que de las que brillan tiene cáncer de esófago. Es por ello que el reconocimiento sabe un poco a despedida. Si bien no evita que le devuelva el cariño recibido y le pida que siga. "No soy de premios, soy un hombre del pueblo", aseguraba Mujica: "Gracias, tienes que vivir y repetir", le ha dicho a Lula.

Tan poco le gustan esas condecoraciones a Pepe Mujica que los periodistas testigos del reconocimiento, cuentan que en el mismo momento que las cámaras se fueron se quitó la medalla para metérsela en el bolsillo.