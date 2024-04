El veterano expresidente uruguayo José Mujica ha anunciado ante militantes del Movimiento de Participación Popular y periodista que padece "un tumor en el esófago". Dolencia que ha asegurado es "doblemente compleja" en su caso ya que desde hace "más de 20 años" presenta "una enfermedad inmunológica" que complica las "técnicas de quimioterapia o cirugía". El que fuera guerrillero ha relatado que el tumor se le diagnosticó el pasado viernes en un chequeo médico.

Más allá de las complicaciones por sus otras dolencias, Mújica ha detallado que los médicos continuarán evaluando su estado mediante un análisis celular". Aún así ha trasmitido que continuará "militando" junto a sus compañeros y "fiel" a su "manera de pensar". "Y mientras el rollo aguante, voy a estar", ha asegurado el político uruguayo que en vista del final más trágico ha dicho: "Que me quiten lo bailado".

En línea con las habituales intervenciones de Mújica, y a pesar de la gravedad del comunicado de este lunes, también ha brindado un mensaje a la juventud: "Si hay bronca, que la transformen en esperanza". A la que además se ha dirigido para transmitirle que "la vida es hermosa, que se gasta y se va".

"Que luchen por el amor. No se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen. La única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. Esto hay que entenderlo", ha dicho Mújica ante los militantes del Movimiento de Participación Popular presentaes.