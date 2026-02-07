Zapatero viaja a Venezuela, reafirma su confianza en Delcy Rodríguez y dice que la "amnistía marcará un antes y un después"

Los detalles El presidente de la Asablea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó a los familiares de los detenidos en cárceles venezolanas que cuando se apruebe definitamente la ley "todos serán liberados ese mismo día".

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores para impulsar un diálogo de paz en el país. Zapatero, considerado un invitado especial por el régimen venezolano, se reunió con Delcy y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Durante su visita, Zapatero expresó su apoyo a una amplia y rápida amnistía para presos políticos, destacando su importancia para Venezuela. El proyecto de ley de amnistía, que excluye delitos graves, fue presentado el 30 de enero y busca liberar a presos políticos detenidos desde 1999.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la noche de este viernes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas, tras una invitación de un programa para la convivencia y la paz para impulsar un proceso de diálogo en el país suramericano.

El socialista se convirtió en un invitado muy especial para el nuevo régimen venezolano, algo que la televisión estatal se ha encargado de hacerlo público. "Rodríguez Zapatero ha jugado un papel trascendental en los procesos de diálogo que ha impulsado el Gobierno nacional", dicen los medios.

Por su parte, el socialista se reunió con la venezolana y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en una visita en la que el mandatario Nicolás Maduro, que sigue recluso en una cárcel de Nueva York, estuvo muy presente en diferentes imágenes de Miraflores.

Asimismo, el expresidente español dijo que la amnistía marcaría un antes y un después: "Apoyo la amnistía, quiero que sea lo más amplia posible y que los tiempos sean rápidos". Por su parte, el presidente de la Asablea Nacional quiso explicar a los familiares de los detenidos el proceso de esta amnistía.

"Ya aprobamos la ley ayer, el martes tendremos que dar una segunda discusión y quedará definitivamente aprobada. Una vez aprobada, todos serán liberados ese mismo día", explicó. Ante las preguntas de los familiares, Rodríguez se aventuró a poner fecha a la salida de los presos: "El próximo martes, y a más tardar el viernes, todos serán libres", dijo.

Horas antes, Zapatero expresó sentir una "gran confianza" en Delcy Rodríguez. Luego, en declaraciones a EFE prometió ayudar en "todo" lo que se le pida al país venezolano.

El proyecto de ley de amnistía fue presentado el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

La propuesta está planteada para los presos políticos de los últimos 27 años, durante los que ha gobernado el chavismo, y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

