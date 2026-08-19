Japón crea un Servicio de Inteligencia frente al auge de China, los bandazos de Trump y la cada vez mayor injerencia rusa

El contexto Se trata del primer organismo centralizado de espionaje desde la Segunda Guerra Mundial y es una respuesta a los cambios que se están produciendo en el orden internacional.

Japón está reactivando sus servicios de inteligencia, cerrados desde la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo del nuevo Gobierno de Sanae Takaichi. La información de inteligencia, anteriormente dispersa entre varios ministerios, se centralizará en un nuevo Consejo Nacional de Inteligencia, presidido por la primera ministra. Este movimiento ocurre en un contexto internacional complejo, marcado por el auge de China, la imprevisibilidad de Kim Jong-un y los cambios en la política exterior de Donald Trump. Además, Japón enfrenta la intrusión rusa, con agentes buscando tecnología nipona, lo que ha llevado a la aparición de componentes japoneses en armamento ruso. Japón busca fortalecer su capacidad para contrarrestar el espionaje extranjero, manteniendo su enfoque pacifista en un mundo cada vez más belicista.

Mientras agencias como el MI6 británico, la CIA estadounidense o el Mossad israelí operan de forma implacable en el extranjero, Japón busca su lugar en el mundo del espionaje. El nuevo Gobierno de Sanae Takaichi ha puesto en marcha la reapertura de sus servicios secretos, clausurados desde la Segunda Guerra Mundial.

Hasta ahora, la información de Inteligencia estaba repartida entre distintos ministerios y cuerpos de seguridad, que no tenían obligación legal de compartirla, pero Tokio quiere centralizarla bajo un nuevo Consejo Nacional de Inteligencia, presidido por la propia primera ministra.

Un cambio nada casual, que llega en un momento especialmente delicado en el tablero internacional: el crecimiento de China, un Kim Jong-un siempre desafiante y los bandazos de Donald Trump.

Porque, aunque Washington y Tokio han sido aliados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los cambios en la política exterior del republicano, como su acercamiento a Corea del Norte, plantean dudas sobre su futuro apoyo a Japón.

"La preciada alianza entre los Estados Unidos y Japón es una de las relaciones más extraordinarias de todo el mundo. Nacida de las cenizas de una guerra terrible, nuestra alianza ha crecido a lo largo de ocho décadas hasta convertirse en la hermosa amistad que hoy tenemos", declaró en 2025 la primera ministra japonesa durante un encuentro con Trump en la Casa Blanca.

Trump, por su parte, añadió que "es la base de la paz y la seguridad en el Pacífico".

Aumento de la intrusión rusa

En el equilibrio internacional con el que tiene que lidiar Japón también influye Vladimir Putin, que hace unos días visitó las islas Kuriles, reclamadas por Japón. Además, los medios nipones advierten de una oleada de agentes rusos expulsados de Europa que buscan tecnología japonesa de doble uso.

Como consecuencia, ya han aparecido componentes fabricados en Japón en misiles y drones rusos utilizados contra Ucrania. Por eso, Tokio quiere cerrar esa puerta y reforzar su capacidad para detectar y combatir el espionaje extranjero en una potencia mundial empeñada hasta ahora en el pacifismo con un mundo cada vez más belicista.

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