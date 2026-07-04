Jamenei no es el único: los otros grandes funerales por todo lo alto como el de Jomeini o el de Ghandi

El contexto Este sábado ha dado comienzo el funeral al líder supremo iraní, el cual durará una semana y se extenderá más allá de Teherán para homenajear al ayatolá fallecido el pasado 28 de febrero.

Ali Jamenei está siendo despedido con ceremonias de gran magnitud en Irán, similares a las organizadas para su antecesor, Ruhollah Jomeini, cuyo funeral en 1989 reunió a 10 millones de personas en Teherán. Durante ese evento, el cuerpo de Jomeini cayó entre la multitud, lo que obligó a su evacuación en helicóptero. Este tipo de funerales multitudinarios no son exclusivos de Irán. En 1975, cuatro millones de personas despidieron a la cantante Um Kulthum en El Cairo. En India, el funeral del político Annadurai reunió a 15 millones de asistentes en 1969. La tecnología ha cambiado la forma de experimentar estos eventos, como el funeral de la reina Isabel II, visto por 4.000 millones de personas en directo.

Ali Jamenei está siendo despedido por todo lo alto en Irán. Este sábado ha comenzado en Teherán la ceremonia para despedir al líder supremo ayatolá en unos actos que ya han comenzado y que se extenderán durante una semana en varias ciudades iraníes. Ahora bien, no será la primera vez que el régimen de Teherán organice un funeral de tal magnitud.

De hecho, el antecesor de Jamenei, Ruhollah Jomeini, también fue despedido ante 10 millones de personas en Teherán tras su muerte en 1989. Y la situación se descontroló rápidamente después de que cuerpo del ayatolá de 86 años cayera entre la multitud mientras algunos de los asistentes trataban de llevarse un trozo de la mortaja. Tras el incidente, el cuerpo tuvo que ser evacuado en helicóptero para volver en unas horas en un nuevo ataúd reforzado con metal.

Pero Irán no es el único país que celebra grandes funerales. Una emoción similar se desató en febrero de 1975 en las calles del Cairo, cuando cuatro millones de egipcios despidieron a Um Kulthum, una de las cantantes más famosas de la cultura árabe. Su música y sus letras habían calado tanto en la sociedad que su fallecimiento provocó suicidios y ataques de histeria colectiva

Eso sí, si hay un funeral que batió literalmente los récords fue el del político indio Annadurai, al cual asistieron 15 millones de asistentes en 1969. Por su parte, al de Hugo Chávez acudieron delegaciones de 54 países y 33 jefes de estado como el entonces presidente iraní en otro gran despliegue para un acto de tales características.

Por otro lado, un millón de personas acompañaron al cortejo fúnebre de Gandhi que tardó cinco horas en recorrer solo ocho kilómetros. La situación fue tal que, para recrear la escena en una película de 1982, se necesitaron 300.000 extras.

Ya con la llegada de la tecnología, las cosas cambian. 4.000 millones de personas vieron en directo el funeral de estado de la reina Isabel II, convirtiéndose posiblemente en la retransmisión más vista de la historia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.