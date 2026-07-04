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Un motor económico

Origen y cifras que mueve el 4 de julio, el día en el que EEUU celebra su independencia con más de 375 millones de hamburguesas

¿Por qué es importante? Todos los presidentes lo han celebrado con discursos y además de ser un día muy especial para la población, es también un motor económico. Solo en consumo directo y viajes se pueden alcanzar los 84 millones de euros.

Celebración de la independencia en EEUU
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El 4 de julio Estados Unidos celebra su independencia, algo que ocurre en 1776, cuando las 13 colonias norteamericanas votan por la separación de Gran Bretaña.

Los americanos estaban cansados de que otra potencia dirigiera sus vidas, un trauma histórico que se refleja en su Constitución, haciéndola única. En este sentido, Adam Dubin, miembro de la Universidad de Comillas, señala que "no es una Constitución sobre derechos, sino que limita el papel del Gobierno las vidas de la gente".

Precisamente, esto se ha convertido con el tiempo en una pequeña trampa. "¿Por qué no tenemos un sistema de salud universal? Por esta idea de que el Gobierno no debería estar", expresa al respecto Dubin.

De esta forma, este 4 de julio es día de celebración para EEUU, donde todas las familias se juntan en cada suburbio y también en cada gran ciudad. "Hay bandas de músicas, todos los niños del barrio en la calle y eso acaba en un parque donde se sacan barbacoas para hacer hamburguesas", indica Rafael Porro, de la Universidad Temple, en Filadelfia.

Solo en este día, en Estados Unidos solo se han llegado a consumir 375 millones de hamburguesas y 150 millones de hot dogs. Para Porro, esta es "una oportunidad para que todos los americanos se sientan unidos".

Todos los presidentes lo han celebrado con discursos y además de ser un día muy especial para la población, es también un motor económico. Solo en consumo directo y viajes se pueden alcanzar los 84 millones de euros.

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