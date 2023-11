Comparecencia desde Ramala, en la -poco- más tranquila Cisjordania. El primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, empieza a hablar de las últimas víctimas menores de edad, de las familias rotas… su voz se rompe, solloza, las lágrimas se le saltan. Impacta ver a tal veterano, bien bregado, quebrarse al dar cuenta de la redoblada ofensiva israelí. Difícil informar de la cantidad de niños y madres a los que los ataques incesantes convierten en "mártires".

Una campaña de bombardeos, la de las últimas horas, dicen, como nunca antes y, de nuevo, sobre hospitales y escuelas... o cerca. Todos, utilizados por los "terroristas", según Israel, para sus arsenales y como escudos humanos. Aunque Hamás ha contestado este lunes invitando al Secretario General de la ONU a comprobar 'in situ' qué haya de verdad -o no- tales acusaciones.

"Hoy hay Gaza del Norte y Gaza del Sur"

El caso es que las Fuerzas de Defensa Israelíes aseguran haber roto ya en dos la Franja, partida cual Sudán tras la guerra civil. La 'línea de corte' estaría en la Ciudad de Gaza: "Hoy ya hay Gaza del Norte y Gaza del Sur, hemos llegado a la línea costera y mantenemos esas posiciones", proclamaba ufano el portavoz de las FDI.

Lo habrían logrado en gran medida por un error táctico de las milicias deHamás, según explica Guillermo Pulido, analista de Seguridad y Defensa en Al Rojo Vivo: "No hicieron túneles en las playas porque creían que no iría por allí el Ejército israelí, no es la estrategia y el camino que ha seguido otras veces".

Yago Rodríguez, de 'The Political Room' amplía la explicación: "Están estableciendo un cordón (en torno al norte de la Franja) para causarle un dilema a Hamás, que los civiles puedan salir y salvar la cara frente a las presiones internacionales. Si se completa el cerco, se va a aislar completamente el campo de batalla, cortar los túneles… y a partir de ahí iniciar los asaltos al centro urbano" de la Ciudad de Gaza, quizá -señala- el objetivo más clave.

La división la hacen notar ya hasta, por ejemplo, en las telecomunicaciones: mientras "Gaza del Sur" las ha recuperado esta mañana -tras el tercer apagón total en un mes de estallido- la del Norte no. Crudos combates hay en ambas, eso sí.

Ofensiva diplomática

Entretanto, continúa una contradictoria ofensiva diplomática internacional: tras una visita sorpresa a Cisjordania, el jefe de Exteriores estadounidense, Antony Blinken, se ha visto este lunes a mediodía con Turquía. Admitiendo que hace falta más ayuda humanitaria, poniendo énfasis en los rehenes... y apuntando, de nuevo, que "la Autoridad Nacional Palestina debería gobernar a todos los palestinos", desalojando a Hamás.

En esa línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha cargado las tintas desde Bruselas: "Gaza no puede ser un paraíso seguro para terroristas", se ha despachado. Aunque, oficialmente, la UE apuesta por la solución de los dos Estados.