Accidente en Argelia

Al menos 18 muertos y 23 heridos en un accidente de autobús en Argelia

Los detalles Dos de los heridos, que fueron atendidos en el lugar de los hechos y posteriormente trasladados al hospital, se encuentran en estado crítico.

Accidente de autobús en Argelia.Accidente de autobús en Argelia.INFOTRAFIC
Un accidente de autobús en Argel, capital de Argelia, se ha cobrado la vida de al menos 18 personas. Asimismo, 23 ciudadanos más han resultado heridos, según ha confirmado efectivos de Protección Civil del país magrebí en sus redes sociales.

Dos de los heridos, que fueron atendidos en el lugar de los hechos y posteriormente trasladados al hospital, se encuentran en estado crítico. Por otro lado, el resto de ocupantes han sufrido lesiones de diversa consideración.

El vehículo en cuestión se habría precipitado a un río de bajo caudal cuando cruzaba un puente. Tras el accidente, llegó otro autobús para trasladar a los ilesos y asegurarse de que estos no habían sufrido nigún daño.

Los cadáveres serán identificados para ser llevados a sus lugares de origen. Desde Protección Civil sostienen que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas.

