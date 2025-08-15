Al menos 18 muertos y 23 heridos en un accidente de autobús en Argelia

Los detalles Dos de los heridos, que fueron atendidos en el lugar de los hechos y posteriormente trasladados al hospital, se encuentran en estado crítico.

Un trágico accidente de autobús en Argel, capital de Argelia, ha dejado al menos 18 muertos y nueve heridos, según informó Protección Civil del país. Dos de los heridos, trasladados al hospital, se encuentran en estado crítico, mientras que los demás presentan lesiones de diversa gravedad. El autobús cayó a un río de bajo caudal al cruzar un puente. Otro autobús llegó al lugar para trasladar a los pasajeros ilesos. Las autoridades están trabajando en la identificación de los fallecidos y advierten que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas.

