Irán acusa a Israel de "engañar" e "incumplir" el alto el fuego en Líbano: "Nuestras manos permanecen en el gatillo"

Los detalles El presidente iraní asegura que su país "nunca abandonará a sus hermanas y hermanos libaneses".

El presidente iraní, Masud Pezeskhian, ha criticado los recientes ataques de Israel en Líbano, calificándolos como una violación del alto el fuego. Pezeskhian advierte que estas acciones ponen en peligro las negociaciones y reafirma el apoyo de Irán a Líbano. Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, enfatiza que Líbano es parte esencial del alto el fuego propuesto por Irán. Aunque el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció un alto el fuego mediado por Irán y Estados Unidos, Israel y la Casa Blanca sostienen que Líbano no está incluido, lo que ha intensificado las tensiones en la región.

El presidente iraní, Masud Pezeskhian, ha denunciado que "el nuevo incumplimiento del régimen sionista en Líbano es una violación flagrante del acuerdo inicial de alto el fuego", tras los masivos ataques del miércoles contra Beirut que han dejado más de 250 muertos.

"Esto es una señal peligrosa de engaño y falta de compromiso con los posibles acuerdos. La continuación de estas acciones hará que las negociaciones carezcan de sentido. Nuestras manos permanecen en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanas y hermanos libaneses", ha añadido en una publicación en X.

"La continuación de estos ataques hará que las negociaciones carezcan de sentido", ha aseverado Pezeshkian.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha reseñado que "Líbano y la totalidad del eje de resistencia, como aliados de Irán, forman parte inseparable del alto el fuego", antes de asegurar que este es el primero de la propuesta de diez puntos presentada por Teherán para el acuerdo.

Qalibaf ha recordado que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, "subrayó de forma pública y clara el asunto de Líbano" y que "no hay espacio para negarlo o dar marcha atrás". "Las violaciones del alto el fuego acarrean costes explícitos y respuestas firmes. Extingan inmediatamente el fuego", ha advertido.

Sharif anunció el miércoles un alto el fuego en Irán tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.

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